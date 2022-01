Eugenio Derbez recordó cómo fue su primer cita con Victoria Ruffo: “Está fuera de mis ligas”

Foto: Instagram @ederbez / @victoriaruffofcc

Tras años de distanciamiento entre dimes y diretes, Eugenio Derbez recordó cómo inició su tórrido romance con Victoria Ruffo, la actriz de telenovelas con quien procreó a José Eduardo Derbez. El comediante contó que su primer cita estuvo enmarcada por las carencias económicas que estaba atravesando en ese entonces, las cuales lo orillaron a alejarse por un tiempo.

El actor y comediante mexicano se presentó como invitado especial en La entrevista con Yordi Rosado, programa de YouTube conducido por el escritor de Quiúbole. La charla estuvo llena de anécdotas que fueron desde su infancia, el tan esperado debut en televisión y sus exitosos programas, hasta su relación familiar.

Durante la plática, Eugenio Derbez habló sobre su relación con la Reina de las telenovelas que sucedió cuando recién comenzaba a incursionar en el mundo de la televisión. El actor contó que se encontraba entre los foros cuando se enteró que Victoria Ruffo sentía cierta atracción por él, hecho que lo motivó a acercarse. Cabe recordar que para ese momento la actriz ya contaba con renombre dentro del medio.

“Un día me dice Anabel: ´Oye, flaquito, alguien está preguntando por ti´, y yo: ´¿Quién?’, ‘Victoria Ruffo’, y yo ‘¿La actriz?’”, recordó.

El protagonista de Cómo ser un Latin Lover confesó que la noticia lo tomó por sorpresa, pues no había considerado tener un acercamiento romántico con la actriz, pero a raíz de los rumores se le “prendieron las las antenitas” por ella. Eugenio Derbez recordó que días después, las especulaciones fueron confirmadas por su propia madre, la primer actriz Silvia Pinal.

“La verdad es que no era alguien que me gustara [...] mi mamá estaba haciendo una telenovela, Simplemente María, con ella y entonces me dice mi mamá, a los pocos días, ´Oye hijo, ¿sabes quién está preguntando por ti? [...] Victoria Ruffo´”, dijo.

Tras los rumores, Eugenio se atrevió a presentarse en el foro donde se estaba grabando la telenovela con el pretexto de saludar a su madre. Ya en el lugar, Victoria Ruffo lo habría invitado a su camerino para entablar una plática y ahí fue donde concordaron su primer cita.

El comediante explicó que se sintió bastante preocupado debido a que en ese entonces no contaba con el dinero suficiente para poder darse ciertos gustos como comidas en restaurantes lujo, sin embargo hizo un esfuerzo para impresionar a la actriz.

“Estaba con los 800 pesos mensuales con dos hijos y ella era ya era la Reina de las telenovelas [...] le digo: ´Vamos a comer algo, ¿en dónde nos vemos?´, ´En mi departamento y de ahí salimos´. Me da la dirección en Las Lomas, un pent-house de dos pisos. Entonces llego yo en mi pecero, camino y llego”, comentó.

Eugenio y Victoria habrían ido a comer a un restaurante italiano donde el actor pagó con efectivo, pues no tenía tarjeta porque no contaba con una cuenta de ahorro o de crédito. Dentro de las instalaciones, la protagonista de Corona de lágrimas pidió varias entradas y, tras ver los precios en la carta, el actor se limitó a consumir lo que había en la mesa.

