Frida Sofía: qué pasará con la hija de Alejandra Guzmán tras su arresto en EEUU

Frida Sofía nació el 13 de marzo de 1992: es producto de una breve relación de Guzmán con Pablo Moctezuma (Foto: Instagram/ifridag)

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, fue arrestada en Estados Unidos después de provocar alteración al orden público y obtener un segundo cargo en su contra por oponer resistencia al momento de su arresto. Aunque la cantante no ha dado ningún tipo de comunicado, esta situación podría traerle problemas legales a largo plazo.

Para la nieta de Enrique Guzmán y Silvia Pinal los escándalos y problemas legales parecen no parar, pues después de que Infobae México constató que la joven influencer se encuentra en el registro en línea de ciudadanos presos en el condado de Miami, Estados Unidos, ahora se han hecho públicos los cargos oficiales:

Se levantaron dos cargos en su contra; el primero por “conducta desordenada en establecimiento” y un segundo por “resistencia a un oficial sin violencia a su persona”, que indica claramente que hubo conflicto al momento de ser notificada y ser llevada a las autoridades americanas.

Frida Sofía fue detenida en Miami, Estados Unidos Foto: Frida Sofía

Por el primer cargo se solicitó una fianza de 500 dólares, mientras que por el segundo de mil dólares, dando un total de mil 500 dólares -aproximadamente unos 30 mil pesos mexicanos- que aparentemente ya fueron entregados para evitar ser llevada a prisión y así lograr su libertad.

En los Estados Unidos, si una persona es sospechosa de un delito y se resiste a ser arrestada o evade la situación podría enfrentar cargos adicionales. Y si la persona es inocente, pero se resiste al arresto, también podría enfrentar cargos por ello.

En esta situación, Frida Sofía de manera definitiva iba a tener que enfrentar su primera multa, pues las autoridades pueden hacerlo de manera inmediata aún sin una denuncia ciudadana, pero pudo haber evitado la segunda y lo que puede provocarle jurídicamente.

Los cargos por los que Frida Sofía fue detenida fueron por alterar el orden público y por resistirse a la autoridad Foto: Frida Sofía

En la mayoría de los casos los ciudadanos están obligados a permitir que los oficiales hagan su trabajo y lleven a cabo el arresto, aunque no estén de acuerdo con la situación o cargo. Si no lo hacen, como fue su caso, y se resisten bien sea forcejeando físicamente, agrediendo al oficial, o huyendo de la policía -situación que no ocurrió por lo notificado en sus cargos- pueden ser condenados además por evitar el arresto.

Los procedimientos y sanciones por resistirse al arresto dependen de las leyes de cada estado, pero en general esto implica: interferir con el trabajo de la policía, oponer resistencia cuando la policía actúa para realizar una detención, huir o intentar huir cuando la policía está efectuando el arresto, obstruir el trabajo de la policía durante el arresto, esto incluye también forcejear o golpear al oficial.

Frida Sofía había subido una insta storie con la misma ropa y peinado, por lo que sus seguidores rápidamente la reconocieron Foto: Instagram/@ifridag

En algunos estados resistirse a un arresto es considerado un delito menor, en otros, según la gravedad de la circunstancia, incluso podría ser un delito grave. Afortunadamente para Frida Sofía el haberse resistido al arresto no es considerado felonía -cualquier delito grave sancionable con más de un año de prisión- en el estado de Miami.

Las sanciones por evadir el arresto dependen del estado donde se reside, pero en general la mayoría de los estados establecen que: las sanciones dependen de sí se comete el delito por primera vez, o si es segunda ofensa se puede otorgar 90 días, o entre 1 y 3 años de cárcel, y las multas varían entre mil y 10 mil dólares.

Frida Sofía actualmente cuenta con una residencia (Green Card) en Estados Unidos, después de que fue víctima de un intento de secuestro en la Ciudad de México hace unos años. Aunque la gravedad de los cargos es mínima ya que su resistencia fue sin violencia, si podría verse afectada en cuanto a la obtención de su ciudadanía.

