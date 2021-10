Enrique Guzmán y su nieta Frida Sofía no tienen contacto (Foto: Cuartoscuro y IG: ifridag)

El caso de Frida Sofía en contra de su abuelo y su madre, de la famosa dinastía musical Guzmán, todavía no llega a su fin, pues mientras una de las partes ratificará su denuncia, los otros están contra las cuerdas.

Por su parte, Enrique Guzmán confirmó que no seguirá con su demanda en contra de Frida Sofía por las acusaciones de un supuestas agresiones sexuales, pero las razones detrás de esta decisión todavía son un enigma.

Sin embargo, Gustavo Adolfo Infante, reconocido periodista de entretenimiento, consideró que se trata principalmente de dos posibles razones: en primer lugar, no se encontró ningún elemento para darle continuidad, y en segundo, se le acabó el dinero para seguir.

Además, el conductor de televisión ahondó en su reciente columna para Excélsior sobre su primer punto. En este sentido, recordó que a través de una entrevista, el cantante rocanrolero aseguró que comenzaría un proceso legal contra su nieta.

Por qué se detuvo la demanda de Enrique Guzmán contra Frida Sofía, según Gustavo Adolfo Infante (Foto: Cuartoscuro)

La parte polémica, es que supuestamente aseguró que Alejandra Guzmán le había dado su visto bueno para iniciar esta demanda en los Estados Unidos, con el objetivo de limpiar su imagen en el mundo del espectáculo.

“No sólo la tocó, la desacreditó, la retó, la ofendió, sino que ahora la pretendía meter a la cárcel en Estados Unidos”, escribió el presentador titular de la transmisión De Primera Mano.

Sin embargo, fue la mismísima Alejandra Guzmán quien desmintió que haya dado su visto bueno para tal proceso legal, además de asegurar que ella misma no ejercería ninguna clase de represalia contra Frida Sofía. El descrédito fue la última estocada en las declaraciones de Enrique Guzmán, quien finalmente decidió echar atrás sus amenazas y desistió de la demanda.

Por su parte, aseguró Gustavo Adolfo Infante, Frida Sofía está lista para continuar con el proceso que inició en conta d su abuelo y también en contra de su madre. Lo anterior, luego de resolver al cien por cien su situación migratoria, por lo que podría viajara México en fechas próximas para ratificar sus acusaciones en contra de la ex estrella del rock n roll.

El periodista de espectáculos aseguró que no hay elementos necesarios para que las autoridades continúen con el proceso en Tribunales de los Estados Unidos FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ / CUARTOSCURO.COM

Lo anterior, luego de que en una entrevista para el programa de televisión De Primera Mano, el abogado Xavier Olea habló sobre la demanda de violencia intrafamiliar que interpuso la joven contra su abuelo, y aseguró que se encontraba definitivamente archivada.

“En relación a la denuncia que nosotros presentamos estamos en espera que la Fiscalía General de la Republica se apoye en el consulado de Miami para declaración de Frida”, declaró Olea desde la Ciudad de México.

“Tenemos conocimiento que la misma (la demanda) fue archivada, el MP no consideró necesario llamar a Frida, no encontró ni indicios para mandar a Frida, consideró que no había delito”.

Fue hace unos meses cuando Frida Sofía inició un proceso legal en contra de su abuelo y madre por delitos de abuso, corrupción de menores y violencia familiar, luego de hacer público el caso en la televisión.

Frida Sofía viajará a México para continuar con la denuncia contra Enrique Guzmán (Foto: Instagram/@ifridag)

“Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. “Un hombre muy asqueroso, muy abusivo, me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas (...) Me manoseó desde los cinco años”, fue la declaración que hizo al programa de Gustavo Adolfo Infante en abril de 2021.

