Alejandra Guzmán tuvo que ser sometida a una nueva cirugía en los glúteos, informó Ana María Alvarado

Este 25 de enero por la mañana Alejandra visitó el quirófano (Foto: Instagram/@laguzmanmx)

Alejandra Guzmán tuvo que ser nuevamente sometida a una cirugía en los glúteos este 25 de enero tras haber librado su contagio de COVID-19.

La Reina de Corazones tuvo visitar nuevamente el quirófano ya que los biopolímeros que se alojan en su cuerpo nuevamente le provocaron infecciones. Esto habría resultado de que se contagió de la enfermedad causada por el Coronavirus.

Ana María Alvarado en su programa El precio de la fama transmitido por YouTube reveló que la cantante está afrontando varias difíciles situaciones, pues mientras su hija, Frida Sofía, fue arrestada el domingo 23 de enero en Estados Unidos con dos cargos en su contra por alteración al orden público y oponer resistencia al momento de su arresto. Aunado a ello, este martes 25 Alejandra fue internada para su cirugía.

“Desafortunadamente, la covid que le dio primero, más este segundo, activó nuevamente la infección en su cuerpo. Con esta serían casi 40 cirugías a las que se ha sometido Alejandra Guzmán (...) Hasta que vuelve a tener temperaturas como la que ha tenido en estos días, pues es momento de una cirugía más”, dijo la comunicadora.

La cantante no ha hecho comentarios sobre su nueva cirugía (Foto: Instagram/@laguzmanmx)

Alvarado comentó que, debido a lo inesperada que fue esta cirugía, la hija de Enrique Guzmán tuvo que cancelar su llamado para la grabación del video de Sexo, pudor o lágrimas. No obstante, informó que este procedimiento no es de alto riesgo.

Año con año, desde 2009, Alejandra tiene que someterse a cirugías en los glúteos debido a las infecciones que le provocan los biopolímeros que le fueron inyectados.

Ana María comentó que la cantante ya conoce los síntomas por los que tiene que visitar a su doctor por una posible nueva infección, y esta ocasión no fue diferente. Tras haberse contagiado y sufrir de fiebres, los malestares por los biopolímeros regresaron y su médico confirmó que tendría que someterse nuevamente a una cirugía.

En julio de 2021 en una entrevista con Yordi Rosado, Guzmán reveló que hasta ese momento había tenido que ser sometida a 40 cirugías por las mismas razones. Durante esta plática también confesó cómo se dio cuenta por primera vez de que los biopolímeros estaban afectado a su salud.

Desde 2009 Alejandra se ha tenido que someter a este tipo de cirugías debido al tratamiento de biopolímeros al que se sometió (Foto: Instagram/@laguzmanmx)

“Ha sido un proceso largo, bien largo. Empecé a darme cuenta de que no estaba bien de salud cuando estaba en Londres haciendo un disco. Ahí ya no podía caminar y me empezaba a sentir muy mal, con una fiebre espantosa. Se necrosa tu piel, se pone negra y dura como una piedra y el plástico no permitía que pegara mi piel con mi piel porque había plástico”, recordó.

El tratamiento que casi le quita la vida se trató de la inyección de una sustancia metil metacrilato entre la subdermis y el músculo para agrandar sus glúteos, la cual fue realizada en la clínica Valentina Albornoz, la cual ya tenía varias denuncias por las mismas razones.

La primera ocasión que tuvo malestares debido a este procedimiento le informaron que la sustancia se había encarnado en el músculo y era muy grave su situación, por lo que tuvo que firmar un acuerdo en el que aceptaba que experimentaran con su cuerpo para intentar salvarle la vida.

Le tuvieron que extraer la sustancia de ambos glúteos y del coxis. Sin embargo, no toda pudo ser retirada y, en su momento 10% permaneció en su organismo, lo que le ha causado que tantas veces tenga que visitar el quirófano por una nueva infección.

