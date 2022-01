Kunno actuará en una nueva serie de Netflix: “Los sueños si se hacen realidad”

El influencer se ha visto involucrado en varias polémicas (Foto: Instagram/@papikunno)

En los últimos años, Kunno ha expandido sus horizontes fuera de redes sociales logrando catapultarse como uno de los influencers mexicanos con presencia en pasarelas de modelaje y en dentro de industria musical. En esta ocasión, el tiktoker sorprendió a sus fans con una gran noticia, pues formará parte de Ritmo salvaje, una serie de Netflix.

El oriundo de Monterrey, Nuevo León, inició su paso por Internet después de que se viralizó en TikTok por su peculiar manera de caminar. Poco a poco fue posicionándose dentro de la plataforma hasta logran un gran número de seguidores. Después de un tiempo, Kunno incursionó en el modelaje durante el Fashion Week de Nueva York y también debutó como cantante con temas como Tal vez no, Qué perra soy y Crush.

Tras los logros alcanzados, Kunno anunció un sueño más, pues en los últimos meses tuvo la oportunidad de participar en Ritmo Salvaje, una serie de la conocida plataforma de streaming que estará disponible a partir del próximo 02 de marzo. El influencer mexicano compartió la enhorabuena a través de una publicación de Instagram donde además de colocar el tráiler, también externó su sentir respecto a su nuevo reto artístico.

“Brillos, familia, amigos, colegas, haters, los sueños si se hacen realidad!. Estoy muy agradecido por esta oportunidad tan grande que Dios me puso enfrente. Al principio temblaba de miedo por que estaba por enfrentar un gran reto en mi vida, actuar y bailar”, comenzó.

El regiomontano aseguró que se encuentra sumamente feliz por poder colaborar en el ambicioso proyecto donde además de actuar, también sacará a relucir sus mejores pasos de baile. El elenco principal de la serie juvenil está conformado por Greeicy Rendón, Paulina Dávila, Martina La Peligrosa, Juan Manuel Guilera, Sergio Herrera, Cristina Warner, Ángela Cano, Andrés Juan Hernández, entre otros.

El cantante explicó que su nerviosismo también surgió por sus compañeros de trabajo, pues la protagonista de la serie colombiana, Greeicy Rendón, es una conocida actriz y cantante que ha brillado en la pantalla con Chica Vampiro, La prepago y La Pola. Kunno también aprovechó su posteo y dejó un mensaje motivacional para sus fans.

“Cuándo supe con quienes iba a compartir escena, literal, me temblaban las piernas y me puse a llorar, le dije a mi equipo que no sabía si iba a poder, pero si pude y te quiero decir a ti, que estás detrás de un cel, que tú también puedes!”, agregó.

El influencer reconoció que sintió miedo de ser rechazado, incluso llegó a pensar que lo dejaran de lado, sin embargo, sucedió todo lo contrarios, pues recibió una ola de apoyo y cariño por parte de sus compañeros, quienes además le dejaron algunas enseñanzas.

“Tenía miedo de que dijeran: ´Y ahora esté loco que?´, sucedió todo lo contrario, me abrazaron, me ayudaron a brillar, me aconsejaron y me hicieron familia”, continuó.

A pesar de Kunno es uno de los influencer mexicanos con más haters, su publicación se llenó con mensajes positivos y felicitaciones por parte de sus fans, quienes también se dijeron ansiosos por poder ver al tiktoker deslumbrar en la pantalla.

Recientemente, el regiomontano abrió su corazón en El Escorpión al volante para compartir una dificil experiencia que vivió cuando trabajó en una discoteca de su estado natal, donde fue víctima de abuso sexual.

“En una de estas fiestas, yo me pasé de la raya y estaba medio inconsciente, y así fue como se aprovecharon. Bueno, no estaba inconsciente, sino que estaba consciente, pero no tenía movimiento en mi cuerpo, no tenía cómo defenderme”, aceptó. Debido a su estado, Kunno no pudo reconocer quién había sido su agresor sexual.

