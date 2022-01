Chabelo trataba a sus colaboradores con “puras peladeces”, acusó una periodista

La primera emisión del programa En familia con Chabelo fue el 26 de noviembre de 1967 (Foto: Archivo)

Xavier López Chabelo recientemente causó preocupación al revelar que sufrió un accidente que le perjudicó uno de sus brazos. Y aunque la lesión no fue grave, el emblemático actor tuvo que ser enyesado y se encuentra en reposo en su casa. “Gracias por preocuparse”, escribió en su cuenta de Twitter.

Tras la caída que el también cantante de música infantil reportó, Chabelo se posicionó en los temas del espectáculo y no fueron pocas las personas que mostraron su preocupación en las redes sociales.

Pero no todo fue halagos ni deseos de mejoría, pues algunos contaron anécdotas no muy favorecedoras respecto al amigo de todos los niños. Y es que se ventilaron las supuestas actitudes negativas que el actor ha mostrado contra su equipo de trabajo que durante años lo acompañó en su famoso programa En familia de Televisa.

Así dio a conocer el actor que sufrió una lesión (Foto: Twitter/@chabelooficial)

Fue en el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante donde se mencionó que Xavier López no tenía los mejores modos ni la actitud más cordial con sus colaboradores cuando aún estaba activo en el medio artístico.

Según la periodista Jessica Gil Porras, Chabelo trataba de una forma muy grosera a su equipo laboral de la producción del emblemático programa dominical. La reportera aseguró haber crecido viendo sus programas y disfrutado su concepto infantil, por lo cual cuando lo escuchó siendo poco amable, se le cayó del “pedestal” en que lo tenía.

“Chabelo nunca ha sido el amigo de la prensa, la verdad, con todo respeto”, expresó. “No es tan amigable y sociable como el amigo de todos los niños… se cayó del altar donde lo tenía porque yo crecí con Xavier López Chabelo y lo veía todos los domingos, me levantaba temprano a verlo”, reveló la periodista.

Verónica Castro fungió como edecán del programa infantil en la década de los 70 (Foto: Twitter/@Cuahtemoc_1521)

Según explicó la profesional de la comunicación, fue en sus pininos en el medio cuando le tocó presenciar que el actor de 86 años profirió una serie de insultos subidos de tono a los trabajadores de la emisión.

“Iba empezando como reportera y me mandaron a hacer guardia a Televisa y entonces un día estaba esperando afuera del foro donde se hacía En familia con Chabelo, pero él no sabía que yo era reportera, entonces yo estaba sentada a ver si me daba una entrevista el señor Xavier López… era una chicuela, iba saliendo de la universidad.

“Escucho gritos horribles y veo que venía saliendo el señor, con unas peladeces, gritándole a todo su equipo de trabajo, regañando a la gente horrible, que era muy diferente ese señor que veíamos en la pantalla. Y después de verlo gritando unas groserías que ni yo me sabía en ese entonces… Fue muy triste ver a un señor con una imagen que tenía tan bonita gritando tantas peladeces y sobre todo tratar así a la gente que estaba trabajando con él”, contó la reportera.

El 20 de diciembre de 2015 fue la última emisión del show. Entonces, el presidente de Televisa entró al foro para dedicarle unas palabras de despedida al programa más duradero de la televisora (Captura: YouTube Televisa Monterrey)

Esta versión concuerda con lo que se ha rumorado por años respecto a la personalidad rígida y un tanto displicente del actor. Así lo mencionó Jorge Albero El señor Aguilera, quien trabajó durante años al lado de Chabelo para Infobae México en diciembre de 2020.

“Yo creo que como todos, la gente tiene que ver que todas las cosas marchen. Yo creo que el señor López, en lo que yo logré ver a lo largo de casi 27 años, si tú llegas a tu trabajo a tiempo, limpio, llegas a hacer lo que te corresponde, no te metes en problemas, cumples, no tienes un solo problema. De que era estricto evidentemente sí lo era, pero con la gente que no cumplía con esos parámetros, pero es una gente que le gusta ensayar, no pasa absolutamente nada”.

