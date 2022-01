Bárbara de Regil dio positivo a COVID-19: “No puedo creerlo”

(Foto: Instagram/@nala.deregil)

Bárbara de Regil se sumó a la lista de artistas mexicanos que se contagiaron de COVID-19 durante el primer mes de este 2022. La actriz e influencer fitness recurrió a sus redes sociales para compartir algunos detalles sobre su estado de salud y dejó saber que no es la única integrante de su familia con coronavirus, pues Mar de Regil y Fernando Shoenwald también dieron positivo.

Durante la noche del viernes 22 de enero, la protagonista de Loca por el trabajo sorprendió a sus seguidores de Instagram con la noticia, pues tras someterse a tres pruebas de antígenos y una PCR, confirmó que contrajo el virus que mantiene al mundo sumergido en una pandemia. Cabe mencionar que desde hace algunas semanas se desató una nueva ola de contagios en México por la variante Ómicron.

Tras enterarse de la presencia del virus en su cuerpo, Bárbara de Regil no dudó en contar cómo ha sido su experiencia a través de un video que subió en sus historias de Instagram. La influencer explicó que hasta el momento presenta algunos síntomas leves, además de que se encuentra en aislamiento para evitar más contagios.

(Captura: @barbaraderegil/ Instagram)

“Me hice la prueba de antígenos y no lo podía creer, así que me hice la de PCR y pues ya, tengo COVID. Estoy muy triste, tengo síntomas leves, me duele la cabeza, tengo un poco de dolor de garganta”, comenzó.

Debido a su estado de salud, la influencer se vio en la necesidad de cancelar la presentación que tenía programada para el día de ayer en Mexicali, pues se mantendrá en aislamiento voluntario por algunos días mientras pasa la enfermedad, tal y como sugiere la Secretaria de Salud. Por esa razón, lamentó profundamente no poder convivir con sus fans como lo tenía planeado.

“Lo que me tiene muy triste y con el corazón roto [...] estaba lista y muy emocionada para darlo. No voy a poder ir porque obviamente tengo COVID y es una responsabilidad quedarte en tu casa para no contagiar a los demás [...] yo me veía mañana con ustedes gritando, haciendo ejercicio, dando mi plática motivacional, no puedo creerlo”, continuó.

(Captura: @barbaraderegil/ Instagram)

Más adelante, Bárbara de Regil contó que en cuanto su familia tuvo sospechas de un posible contagio, todos se hicieron varias pruebas de antígenos, algunas salieron positivas, otras negativas, por lo que terminaron confirmando su contagio después de que se sometieron a pruebas PCR.

Durante el fragmento audiovisual, la actriz de 34 años compartió fotografías que tomó de los resultados que arrogaron las primeras pruebas de los integrantes de su familia, donde destacó que a pesar de que su esposo, Fernando Shoenwald, había obtenido un resultado negativo en las primeras dos, después dio positivo.

“Mi mamá estaba en su casa, yo en la mía. Ella se sentía medio mal y yo también, dije: ´Siento que tenemos COVID´. Se hizo la prueba, salió positiva, yo me hice la prueba, salí positiva, Fer salió negativo, Mar se hizo la prueba y salió medio pintadito. Fer se hizo otra prueba y salió negativo”, explicó.

Foto: @barbaraderegil / @gainfante

La protagonista de Rosario Tijeras publicó una serie de fotografías que acompañó con mensajes de prevención e indicó que durante el tiempo que permanezca en aislamiento seguirá preparándose con un curso de nutrición. La intérprete también lamentó que no podrá hacer ejercicio en los próximos días por recomendación, pues debe permanecer en reposo y bajo tratamiento médico.

Por otro lado, la actriz habló sobre la reciente entrevista que cedió para Gustavo Adolfo Infante en su programa El minuto que cambió mi destino, donde reflexionó sobre algunas experiencias que ha enfrentado como influencer y contó que hace algún tiempo estuvo a punto de sufrir un abuso sexual.

SEGUIR LEYENDO: