Alfredo Adame respondió a los señalamientos por posesión de armas y aclaró su situación legal

Foto: Infobae México.

Alfredo Adame respondió a los cuestionamientos que lanzó el periodista Gustavo Adolfo Infante sobre si el conductor, tendría libertad condicional por portar armas de alto calibre. El también presentador compartió con Venga la Alegría, que la afirmación del conductor era una verdad a medias, ya que él tenía permiso de portar armas de alto poder y que están reguladas por la autoridad.

“No tengo ningún problema, si tengo yo armas de alto poder, si voy a centros de tiro y si estoy en tres clubs de tiro [...] si tengo armas, pero están registradas”, comentó sobre si estaría en libertad condicional por portación de armas.

El histrión aclaró que el proceso en el que se vio relacionado y por el que lo acusó el conductor de De Primera Mano, fue porque no notificó al SAT de un cambio de domicilio fiscal.

Foto: Instagram / @envivousatv @CarLon_2020

“Yo voy y hago mi cambio de domicilio y después de dos años, van y me cita un juez, me vinculan a proceso, me amparo. Presento todos mis documentos, y ahorita esta por resolverse el amparo. Como medida cautelar, el juez impuso que yo cada 15 días vaya a firmar las medidas cautelares”, enfatizó sobre si estaría en un proceso legal grabe.

Más adelante, el también actor comentó que tiene las armas como medida de prevención por algunos intentos de secuestro: “Del 2006 al 2018, me asaltaron 18 veces, abajo de mi casa me asaltaron 4 veces, me quisieron secuestrar 2. Tengo mi portación de arma para una colt.380″, compartió con el matutino de TV Azteca.

Para finalizar, el intérprete de Bajo un mismo rostro (1995) fue cuestionado por el reportero de Venga la Alegría sobre si él esta de acuerdo con el uso de armas para que la gente se pueda defender: “Claro que sí, para protección. La ley dice que puedes tener dos armas cortas en tu domicilio”, dijo.

Alfredo Adame incluso llegó a participar en el programa 'El minuto que cambió mi destino', programa conducido por Gustavo Adolfo Infante. (Foto: Captura de pantalla/ Imagen Televisión)

Fue el pasado 19 de enero que el titular del programa De primera mano, compartió con su auditorio que Alfredo Adame acudiría cada quince días a la dependencia a firmar un acuerdo por un delito que cometió hace algunos meses por portación de armas.

“Alfredo Adame está yendo cada quince días a la Secretaría de la Defensa Nacional a firmar algo por el uso de armas indebidas que él traía. Cada quince días va porque tiene una libertad como provisional ahí, me mandaron las imágenes”, expresó el presentador de espectáculos en su programa vespertino de Imagen Televisión.

Según el conductor, esto hubiera indicado que el ex candidato a diputado por la alcaldía Tlalpan por el Partido Redes Sociales Progresistas (RSP) habría cometido el delito de posesión de armas de empleo exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea.

Fotos: Archivo Infobae // Instagram @gustavoadolfoinfante

El delito supuestamente cometido por el controversial actor está tipificado en el Código Penal Federal y puede ameritar hasta tres años de cárcel y 360 días de multa. Sin embargo, como explicó Gustavo Adolfo Infante, Adame ya estaría en medio de un acuerdo y por ello acude a firmar periódicamente por su libertad provisional.

“A quien porte, fabrique, importe o acopie sin un fin lícito instrumentos que solo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas, se le impondrá prisión de tres meses a tres años o de 180 a 360 días multa y decomiso”, refiere la legislación.

Este no ha sido el único problema en el que se ha visto envuelto Alfredo Adame durante enero del 2022, el pasado 16 de enero, se deslindó de los tres hijos que procreó con Mary Paz Banquells.

