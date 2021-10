De los “taquitos de caca” al “yo no la invité”: los encontronazos de Chabelo con la prensa mexicana

En carias entrevistas no fue muy amistoso y hasta insultó a los reporteros (Foto: Captura de pantalla YouTube)

Xavier López se convirtió en uno de los actores y presentadores televisivos más queridos en todo México. Su personaje “Chabelo” cautivó a chicos y grandes durante los más de 65 años. No obstante, también es recordado por algunos encontronazos que tuvo con la prensa mientras le realizaban entrevistas.

Nacido en Chicago, Illinois, el 17 de febrero de 1935, tuvo que volver a León, Guanajuato, de donde eran originarios sus padres, cuando sólo tenía un año. No obstante, a los 18 volvió a Estados Unidos para ejercer su servicio militar.

Después de evitar acudir a la Guerra de Corea debido a que el conflicto terminó durante su estancia en el país, se mudó a la Ciudad de México para terminar su carrera en Medicina y ejercerla por, al menos, cuatro años.

Sin embargo, no era su pasión, pues en sus ratos libres acudía a Televicentro para observar el mundo del espectáculo y la televisión. En aquellas instalaciones conoció al productor Luis de Llano Palmer, quien le ofreció un trabajo de asistente de productor. Aceptó, abandonó su camino de doctor y comenzó su vida en la pantalla chica.

Desde ese momento, todo es historia. Debutó en el programa Carrusel Musical, donde le colocaron el apodo “Chabelo”, y a partir de ahí participó en más de 30 películas, cuatro telenovelas y 10 programas, entre los cuales se encuentra En familia con Chabelo, el cual duró casi 50 años al aire.

Paola Rojas fue una víctima más de los deslices de Chabelo (Foto: Captura de pantalla YouTube)

En todos estos casi 70 años de carrera artística, múltiples han sido sus encuentros con la prensa para hablar de proyectos y de su vida personal, aunque no todos terminaron de la mejor manera para los reporteros que acudieron a realizar algunas preguntas.

Algunos de sus momentos más impactantes sucedieron a finales del 2018, cuando “Chabelo” y su hijo, Xavier López Miranda, estaban presentando un musical titulado “La Villa de San Claus”, misma que sería actuada en diversos idiomas.

Su primera víctima fue la experimenta periodista Paola Rojas. Antes de comenzar con la charla, intercambiaron algunas ideas que no dejaron bien parada a la comunicadora. En ella, su rostro demostró la incomodidad que las respuestas de Xavier López imprimieron en ella.

Rojas aseguró que se encontraba muy feliz por estar al lado de Chabelo, pero él respondió “No la invité, tiene que pagar su boleto”. Entre risas, la periodista mencionó que no le gustaría ser “gorrona”, pero el actor, en un tono sarcástico, dijo: “No, si yo no quería decirle, pero no quiero que usted se convierta en gorrona”.

La química entre ambos no fluyó mucho más, a tal nivel que Xavier López le pidió que “dijera todo” durante la entrevista. Al final, sí logró obtener algunas palabras sobre el proyecto, pero el incómodo momento quedó para la posteridad.

La vida privada de Xavier López "Chabelo" es un tema que le incomoda y del cual nunca habla (Foto: Cuartoscuro)

En esa misma sesión, la reportera Karina Monroy también fue afectada por las temibles respuestas del “amigo de todos los niños”. Cuando le preguntó sobre los años que lleva trabajando para los niños, respondió: “qué le importa”.

La periodista le mencionó que eso había sido bastante grosero, situación que fue minimizada por López y hasta la tildó de “preguntona”. Momentos después, Monroy le preguntó sobre cuál sería su cena esa Navidad. La respuesta ha sido, tal vez, la más recordada en toda su carrera.

“A usted qué le importa. Usted es bien preguntona, sí (...) En Navidad uno taquitos de caca y unos huevos de gato”.

Su vida privada es algo de lo cual no le gusta hablar, y lo dejó claro cuando varios reporteros, en el año 2009, lo interceptaron en un estacionamiento y le preguntaron sobre Leslie Pérez, su hija no reconocida nacida de una infidelidad a su esposa Teresita Miranda.

“Una vez más te lo voy a repetir, lo único público mío es mi trabajo. Que sea la última vez, te lo pido de favor. Yo no me meto en tu vida, no te metas en mi vida, ni usted tampoco”, afirmó, molesto.

