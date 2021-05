La amenaza de Chabelo a Televisa que pudo haber cambiado su historia

Chabelo estuvo a punto de perder su programa mucho tiempo antes de su cierre definitivo en 2015 (FOTO: GUILLERMO MARTêNEZ/CUARTOSCURO.COM)

El 20 de diciembre de 2015 quedó marcada como la fecha en la que En Familia... con Chabelo concluyó sus transmisiones en el Canal de las Estrellas. Dicho programa marcó a muchas generaciones por casi medio siglo y es señalado como una de las producciones favoritas de chicos y grandes.

Hasta la fecha, los motivos por los que el programa liderado por Xavier López “Chabelo” concluyó siguen siendo poco claros. La respuesta más cercana es aquella con la que Jorge Alberto Aguilera, animador de En Familia, decidió “quedarse” y que compartió con Infobae México; es decir, gente de producción simplemente se limitó a decir que el programa había llegado al fin de su ciclo de vida.

De vez en cuando el tema vuelve a despertar en redes sociales. Ya sea como una tendencia en Twitter o en grupos de Facebook, Chabelo es un tema de conversación y muchos internautas han expresado en reiteradas ocasiones lo mucho que extrañan sus mañanas de domingo en compañía del programa de concursos.

El pleito empezaría por un cambio de horario que decidieron ejecutivos de Televisa sin consultar al comediante infantil de antemano (Foto: Archivo)

Esta nostalgia, sin embargo, pudo haber sido todavía más extensa si un incidente de años antes no hubiera sido frenado. Corría el 2007, Televisa estaba en pleno proceso de renovación en su barra de contenidos en varios de sus canales, especialmente en el de las Estrellas.

Fue entonces que a un grupo de ejecutivos se le ocurrió tocar a uno de sus programas estelares. Luego de cotejar entre ellos sin la supervisión del propio Chabelo, estas personas dentro de la empresa decidieron cambiar a En Familia de horario.

Llamaron a Xavier López para hacerle saber sobre los planes que tenían. No obstante, el comediante infantil no sólo se negó, sino que sorprendió a todos en la junta al decirles que mejor iba a firmar su carta de renuncia para irse de la televisora e incluso del país.

Chabelo los amenazó con renunciar de Televisa y nunca volver (Foto: Cuartoscuro)

El cambio que le propusieron a Chabelo no era dramático, en apariencia. En Familia seguiría siendo transmitido los domingos, pero ya no a las 7 de la mañana, sino hasta el mediodía.

¿Por qué esta decisión pareció indignar tanto a López como para amenazarlos con su renuncia? De esta historia hubo dos motivos: el que dio Chabelo a los medios de comunicación de ese año y el que dio Mario de la Piedra, ex vicepresidente de producción en Televisa, para La historia detrás del mito.

Por una parte, Xavier López explicó a varios reporteros que la noticia no era de su agrado y lo podían afectar a él y a “sus clientes”. Es posible que se refiriera a los patrocinadores que tenía en el programa que, entre otras cosas, se caracterizaba por la promoción de marcas de frituras, bebidas artificiales, dulces, etcétera.

Mario de la Piedra, ex vicepresidente de producción de Televisa, tuvo que defender la posición de Chabelo y las ganancias de la empresa (FOTO: EZEQUIEL TLAXCALA/ CUARTOSCURO.COM)

En cuanto a Mario de la Piedra, este consideró que también era por la importancia que tenía el horario del programa y cómo estaba dentro de la rutina de las familias mexicanas. Mencionó que muchos padres usaban En Familia como la excusa para tener a los hijos entretenidos mientras los mayores se ocupaban de otras cosas.

Según recordó De la Piedra, Chabelo también usó lo anterior como un argumento para defender el sitio donde tenían a su programa. Los ejecutivos, posiblemente molestos, vieron la posibilidad de descartar por completo la transmisión de concursos y dejar que el “amigo de todos los niños” se fuera de la empresa.

En Familia era uno de los programas más vistos en Televisa (Foto: Archivo)

No obstante, Mario de la Piedra hizo recapacitar a la junta diciéndoles “Si (Chabelo) renuncia no lo vuelven a ver. Yo lo conozco”. Esto, junto con otras razones, le hizo entender a los ejecutivos presentes que no podían quitar el programa, pues se trataba del más importante que tenían y que atraía más ganancias.

Fue de este modo que no movieron de horario a En Familia y no se hizo efectiva la amenaza que les hizo Xavier López a los empresarios de Televisa. Cabe preguntarse si intentó hacer lo mismo en 2015 cuando su espacio televisivo caducó.

