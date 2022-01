Mamá de Octavio Ocaña asegura que “Benito” se manifiesta enojado en busca de justicia

A pocos días de la muerte de 'Benito', la madre del actor expresó su dolor ante las cámaras de "Primer Impacto" (Foto: Captura de pantalla)

Fue a finales de octubre de 2021 cuando el mundo del espectáculo y el público en general se conmocionaron por la noticia de la muerte de Octavio Ocaña, quien perdió la vida en una carretera de Cuatitlán Izcalli, en el Estado de México, a causa de un disparo autoinflingido, según el reporte oficial de la Fiscalía de Justicia de la entidad.

A casi tres meses del suceso, la familia del recordado Benito Rivers de la serie Vecinos no ha quedado conforme con el dictamen oficial de las autoridades por lo que continúa clamando justicia pidiendo que se esclarezca el caso con los elementos que ellos mismos han recabado.

La madre del actor fallecido a los 22 años, Ana Lucía Ocaña, continúa viviendo el dolor de su luto e incluso asegura que ha sentido su presencia, también confesó que le ha pedido que si es que la necesita junto a él, que “venga por ella”. Así lo reveló en una entrevista para la revista Aquí.

Recientemente la madre de Octavio cumplió 51 años y los celebró en medio del luto (Foto: Instagram/@berthaocaa)

“Es un sueño del que quisiera despertar y quisiera que volviera a nacer, volver a criarlo y que llegará a sus 22 años. Pero sé que eso no va a volver a pasar hasta que yo lo alcance, en la vida eterna. Y como le digo: ‘Si me necesitas, ven por mí, hijito’, a lo mejor suena egoísta porque tengo otras dos hijas que me pueden necesitar, pero ellas ya hicieron su vida y él era mi niño chiquito, siento que nos necesita”, dijo la mujer.

Doña Lucía agregó que tanto ella como otros familiares han logrado percibir a Octavio en inusuales circunstancias:

“Él se ha manifestado, a mi nuera le abrió un clóset, le tiró los papeles, como enojado. A mi yerno le abrió la puerta. Les dio miedo, pero como les decimos ‘no tengan miedo, miedo los vivos’. Él está enojado y está manifestándose porque quiere justicia, quiere que esa gente pague lo que le hicieron, porque lo mataron. Él no está tranquilo”, mencionó.

Los familiares de Ocaña han acudido en distintas ocasiones al sitio donde perdió la vida (Fotos: Instagram/@berthaocaa)

Además, la señora mencionó que sus allegados presenciaron cómo se reventaban unos globos en medio de una comida que realizaron en honor al fallecido actor.

“En casa de una amiga, donde siempre nos quedábamos, dicen que unos globos que estaban en el segundo piso, empezaron a bajar y se pusieron afuera de la puerta del cuarto donde nos quedábamos, entonces mi hijo anuncia que él no se ha ido por completo y está molesto”, añadió.

Y es que no conformes con los dictámenes de las autoridades correspondientes, Ana Lucía le envió un mensaje a las personas involucradas para que recapaciten en lo sucedido. Y es que la familia Pérez Ocaña continúa firme en su teoría de que fueron los oficiales de policía de Cuatitlán Izcalli quienes ultimaron a su hijo Octavio.

“Que Dios los perdone porque a mí me dejaron muerta en mi vida, a mí y a su papá… Quisiera ponerme enfrente de ellos y decirles ‘así como mataron a mi hijo acaben de matarme a mí’, porque me dejaron muerta, nunca voy a superar este dolor, como todas las madres que pierden a sus hijos, nosotros esperamos que ellos nos entierren, no nosotros a ellos”.

La madre montó un altar para su hijo a pocos días de su fallecimiento (Foto: Captura de pantalla)

La madre del también actor de otras producciones como Amor letra por letra y Lola érase una vez aseguró que trata de olvidarse por un momento de la tragedia recordando la voz del actor en sus mensajes de Whatsapp, mismos que no ha querido borrar, pese a la petición de su esposo, el señor Octavio Pérez.

“Mi esposa me regaña mucho porque yo tengo todavía su WhatsApp, no elimino nada, me dice: ‘Deja de escuchar a un muerto’, le digo: ‘Es que para mí no hay un muerto, para mí él está vivo”, contó para Sale el sol.

