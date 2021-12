Testigos hablaron sobre la muerte de Octavio Ocaña: “Jamás vieron cuando supuestamente se disparó”

El nuevo abogado del caso de Ocaña aseguró que tuvo la oportunidad de hablar con los acompañantes (Foto: Instagram/@octavioocanaa)

La muerte de Octavio Ocaña impactó al medio artístico y a sus fanáticos, por lo tanto este tema sigue dando de qué hablar; recientemente sus acompañantes dieron declaraciones respecto a lo que ocurrió.

Recordemos que el actor falleció el pasado 29 de octubre tras una persecución con policías de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Ocaña iba acompañado de dos personas y presuntamente se había disparado a sí mismo en la cabeza. Francisco Hernández, el abogado de la familia del famoso explicó que los testigos decidieron hablar sobre el caso.

Cabe destacar que sus dos acompañantes revelaron que habían sido torturados por los policías después de la inesperada muerte del protagonista de la serie Vecinos y todo para que respaldaran la versión oficial sobre el deceso.

Francisco Hernández afirmó que las nuevas declaraciones de los testigos se contraponen con la versión oficial de la muerte de Octavio Ocaña: “Hace unos días tuvimos la oportunidad no solamente de que nos acompañaran a la Fiscalía Anticorrupción y a la Fiscalía de Homicidios, también solicitamos medidas de protección para los testigos”, expresó durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Los acompañantes fueron torturados por polícias (Foto: Twitter/@Jer346)

“Hay algunos aspectos de su declaración que no puedo dar a conocer, sólo te puedo decir que nos sentimos muy optimistas por lo que declararon y mencionaron que por el shock no logran recordar del todo pero ya solicitamos a la fiscalía que les facilitaran psicólogos para que en estos días puedan ir recordando”, señaló.

También confesó que probablemente lo que digan “el señor sastre” y “el señor mecánico” favorezca a la versión de la familia Pérez Ocaña y se contraponen con lo mencionado por la Fiscalía del Estado de México, que es la declaración oficial de que Octavio se disparó por accidente y se podría abrir otra línea de investigación.

“Ellos dijeron que jamás vieron cuando supuestamente él se disparó. Incluso uno de ellos, el que iba atrás aseguró que nunca vio que Octavio sacara un arma, eso es lo más importante. Justo por eso nos sentimos muy bien, independientemente del avance que ya llevamos en las otras 3 carpetas de investigación”, aseguró Francisco.

Hernández relató que en estos 2 meses no se cerró la investigación y que seguían obteniendo diversos datos: “Los peritajes siguieron avanzando y todavía hay más peritajes por hacer, yo llegué al acuerdo con el papá de Octavio que no se iban a pagar las injusticias con otras injusticias”, finalizó el abogado.

Uno de los acompañantes afirmó que el artista nunca sacó un arma (Foto: Instagram/@berthaocaa)

Por otro lado, el pasado 23 de diciembre Francisco Hernández señaló que existe un grave error cometido por las autoridades estatales: la alteración de la escena del crimen.

“Si se comprueba que alguien alteró la escena del crimen con alguna finalidad culposa o dolosa todo puede cambiar; por eso es que también hay otra carpeta en la Fiscalía General, por la Fiscalía Anticorrupción. No es casualidad que la comisión estatal haya abierto una investigación por oficio, porque existieron disparos por parte de los policías y no estuvieron justificados”, destacó en una entrevista para el programa Ventaneando.

“Hubo una falla garrafal, que es precisamente que pasaron horas sin que llegaran los servicios periciales, esto significa que durante horas no se resguardó la escena, no digamos del crimen, no se resguardó la escena. Diferentes personas participaron y la manipularon y eso puede ser que nos ocasione un daño irreparable”, sentenció Hernández.

Francisco Hernández dijo que hubo un gran error por parte de las autoridades estatales (Foto: Twitter)

SEGUIR LEYENDO: