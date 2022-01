Octavio Ocaña: cómo fue el último día que convivió con su hermana

Los hermanos Ocaña eran muy unidos (Foto: Instagram/@berthaocaa)

El próximo 29 de enero se cumplirán tres meses del lamentable fallecimiento de Octavio Ocaña, el joven actor que se robó el corazón del público por su interpretación de Benito Rivers en Vecinos. Tras lo sucedido, sus familiares han compartido algunos recuerdos y, en esta ocasión, Bertha Ocaña contó cómo fue el último día que vio a su hermano con vida.

Octavio Augusto Pérez Ocaña murió a finales de octubre del 2021 por un disparo en la cabeza. El intérprete estuvo involucrado en una persecución policiaca dentro del municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, hechos que hasta el día de hoy continúan bajo investigación. Recientemente se extendió una invitación para que cualquier persona que tenga material gráfico sobre lo acontecido, lo envíe a la familia.

Además de la lucha constante por esclarecer los hechos, la familia Ocaña ha recordado al actor con algunas fotografías y mensajes que han dejado en sus redes sociales durante los últimos meses. Un ejemplo de ello es la reciente publicación que hizo Bertha Ocaña en su perfil de Instagram, donde compartió que convivió con su hermano dos días antes de su lamentable fallecimiento.

(Captura: @berthaocaa/Instagram)

Según el relato de Bertha Ocaña, la última vez que vio al actor de Vecinos fue el día de su cumpleaños. El tabasqueño, de entonces 22 años de edad, quiso celebrar a su hermana con una noche de películas desde la comodidad de su hogar y así lo hicieron.

“Mi hermano me pidió que fuéramos a su casa el resto del día a estar con él y terminar de celebrar mi día... Comimos y comenzó a hacer palomitas, puso su Netflix y escogió una película que recuerdo estaba muy interesante, pero más o menos a la mitad de la peli me quedé dormida y el también”, relató.

Cabe mencionar que en esa ocasión los hermanos Ocaña contaron con la presencia de sus respectivas parejas. De hecho, fue Nerea Godínez quien capturó el momento exacto cuando Octavio y Bertha se quedaron dormidos en medio de la película. Cuando terminó la historia de ficción, la consanguínea del actor partió sin saber que esa sería la última ocasión en que conviviría con él.

Bertha se ha mostrado muy triste y consternada desde que murió su hermano (Foto: Instagram/@berthaocaa)

“Cuando terminó la película ya eran casi las 10 de la noche entonces nos paramos, nos despedimos y nos fuimos. Ese fue el último día que vi a mi hermano con vida, ese fue el último día que dormimos juntos sin saber que así sería y cuando vi está foto, que fue ya hace tiempo, anhelaba con todo mi ser regresar el tiempo, volver a ese momento donde estábamos dormidos y me hubiera encantado abrazarlo más fuerte, llenarlo de besos, decirle que tuve al mejor hermano del mundo”, agregó.

Bertha Ocaña recordó, con nostalgia, el último cumpleaños que disfrutó junto a su hermano menor y, con profunda tristeza, lamentó no poder convivir con Octavio una vez más. A lo largo de las últimas semanas, Bertha se ha convertido en el portavoz de su familia y ha mantenido presente al intérprete mexicano a través de sus anécdotas.

Por otro lado, hace unos días transcendió una de las últimas entrevistas que cedió Octavio Ocaña. Durante la charla recuperada por De primera mano, el tabasqueño compartió que dentro de sus planes para este 2022 estaba incursionar en el mundo del Stand Up con la rutina que había escrito por meses y estaba en planes de colaborar en un nuevo proyecto además de participar en las próximas temporadas de Vecinos.

El actor quería incursionar en el mundo del Stand Up

““Tengo un nuevo proyecto. Todavía no se los puedo comentar, desgraciadamente, hasta que me autoricen [...] estoy haciendo también un Stand Up que estamos escribiendo igual, pero vamos a ver las presentaciones obviamente para el año que viene”, mencionó.

