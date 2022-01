Cuando Lyn May conoció a AMLO: “Se echó a correr”

Según Lyn, conoció al mandatario en la puesta en escena 'La dama de negro' (Fotos: Instagram@lyn_may_ // Cuartoscuro)

Lyn May se encuentra desde hace algún tiempo preparando un libro de memorias donde contará aspectos de su vida y su controversial carrera como vedette. Y es que la famosa fue parte de la oleada de bailarinas exóticas que causaron revuelo en el México de los años 70 y 80, al lado de otras figuras femeninas que también se consolidaron como estrellas del cine de ficheras.

Una de las constantes en este tipo personajes ha sido que gracias a su belleza y exuberante figura fueron asediadas por distintos hombres poderosos, y entre empresarios importantes, acaudalados hombres de negociosos y políticos, Lyn May no ha sido la excepción.

En el libro autobiográfico de la polémica bailarina planea revelar sus romances con actores, cantantes e incluso hombres de la política, y según adelantó en su programa de YouTube el periodista Jorge Carbajal, en el texto podría aparecer el nombre de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pero no como un pretendiente de la bailarina acapulqueña de ascendencia china, sino en el relato del único encuentro que tuvieron.

Lyn May se encuentra por lanzar múltiples temas a ritmo de reggaetón (Foto: Instagram/@lyn_may_)

En entrevista con el youtuber, realizada en mayo de 2020, Lyn May relató que pudo conocer al actual presidente mexicano hace varios años, cuando ambos coincidieron como espectadores de la obra de teatro de corte thriller: La dama de negro.

La cantante de La loba detalló que al terminar la obra teatral fue a saludar al productor, quien es amigo suyo. El empresario se encontraba platicando con el político tabasqueño que por entonces aún no era mandatario del país. Sin embargo al ver que se acercó la polémica bailarina, AMLO prefirió alejarse.

“Una vez fui a un teatro a saludar al productor de una obra que está muy famosa que tiene ya como 30, 40 años (en cartelera), de espantos (La dama de negro), y estaba el presidente de hoy, estaba platicando con el productor. Yo me levanté del asiento y fui a saludar al productor. Y el presidente de hoy se echó a correr; pensaba que yo iba a abrazarlo o a hacerle el amor o algo”, narró la también actriz de 69 años.

Según la acapulqueña, AMLO le huyó y no le dirigió la palabra (Foto: Cuartoscuro)

Según Lyn, fue evidente que el político “le tuvo miedo” por lo que “pegó una carrera por todo el teatro lleno, se quedaron así” al verla acercarse a productor de la puesta en escena y a él.“ Fui con el productor y el presidente estaba corre y corre y corre, parecía una marioneta.

“Todavía no era presidente, pero ahí andaba buscándole. Le di miedo, me tuvo miedo. ¡López Obrador me tuvo miedo!”, dijo Lyn, quien tras ese episodio dejó de mostrar interés por el mandatario pues “le cayó mal”.

“Desde ese momento me cayó mal. Al día de hoy ni lo veo, ni lo sueño, ni me fijo en él; me es indiferente”, confesó entonces.

Hace unos días la también cantante sorprendió al expresar que J Balvin se había molestado por ella, esto luego de que lo mencionó en su canción La loba. Y es que Lyn grabó dicho tema en respuesta a la canción Perra del colombiano, misma que fue duramente criticada por sus tintes machistas y misóginos.

Lyn May arremetió contra J Balvin por su canción "Perra" (Foto: Cuartoscuro/Instagram)

La famosa aseguró que el reggaetonero aludido en su canción se molestó con ella al escuchar una frase que aparece en una de las estrofas del tema.

“J Balvin se quejó conmigo, se enojó conmigo, porque recibió mal la canción. Está enojado porque le digo ‘cabrón, por qué atacas a las mujeres en la canción’ y se molestó. Pero sí es un cabrón, por qué anda sacando ese video donde les pega a las mujeres latigazos. Pero ya se enojó conmigo también, para qué anda haciendo esas cosas. Las mujeres se respetan, si nació de una mujer, que no chingue porque si no yo sí se la voy a mentar bien mentada. Me lo voy a chingar”, aseguró la famosa actriz del cine de ficheras mexicano.

