Lyn May tomó clases de reggaetón: “Tengo que ponerme al día”

Lyn May continúa adelante con su carrera musical, faceta en la que ha seguido dando de qué hablar sobre todo a últimos tiempos, en los que la vedette ha cobrado un nuevo aire mediático, como lo dejó ver su reciente participación ¡Quiero cantar!, reality show del programa Venga la alegría.

A inicios de diciembre, la bailarina exótica lanzó su sencillo La loba, con el que llamó la atención al considerarlo una respuesta a la canción Perra de J Balvin, que fue muy criticada por sexualizar a las mujeres.

Ahora, la acapulqueña reveló que entre sus planes está continuar produciendo música, pues además de deleitar al público con sus bailes sensuales, ahora busca darle temas con un ritmo muy actual. Lyn May contó que se alista para su lanzamiento en el género de reggaetón, estilo del que ya tomó clases para poder “perrear”.

Así lo contó la actriz del cine de ficheras mexicano para el programa De primera mano: “Ya no hay compañías de discos, es que a mí me hizo Musart. Ya no existe, por eso te digo, Musart y sí voy a sacar un disco, una canción de Lolita de la Colina que se llama Lo que a mí me gusta y lo que a ti te asusta”, dijo en referencia de una nueva versión del tema original que lanzó en 1979.

Además del refresh del que fuera su más grande éxito, y con el que el público la identificó en el documental Bellas de noche, de 2016, Lyn May desea incursionar en nuevos terrenos musicales, con el género urbano en el que nunca había experimentado.

“Voy a Los Angeles a hacer un reggaetón con unos morenitos y voy a Manzanillo, bueno, tengo muchísimo trabajo, gracias a Dios. Me contrataron para un reggaetón y tuve que aprender a tomar clases, fui a tomar clases de reggaetón, porque si me están contratando de reggaetonera, pues tengo que ponerme al día”, expresó.

Sin embargo, la actriz de la película Tívoli admitió que ha sido un reto poder conectar artísticamente con las generaciones más actuales:

“Ha sido bastante difícil , sobre todo porque ya soy mayor, entonces digo ‘bueno, ¿qué voy a hacer con estos chamacos?’ ¿Te acuerdas como con Plastilina Mosh...y ahorita voy con otros reggaetoneros, y adoro a Daddy Yankee”, enfatizó la bailarina de 69 años.

Lyn se ha caracterizado por ser una de las mujeres del espectáculo que no tiene tapujos al hablar sobre sus romances, por ello es que en diciembre pasado confesó que desde joven tuvo un amor platónico, con quien nunca pudo llegar a entablar una relación.

Las parejas de Lyn May han ido desde el medio artístico, como lo fueron Eric del Castillo, Germán Valdés Tin Tan, hasta importantes políticos como José López Portillo y otros de los que ella no ha revelado nombres.

En diferentes ocasiones ha asegurado que en su juventud decenas de hombres la cortejaban y estaban dispuestos a darle cualquier tipo de lujo sólo por su compañía, pero existió un cantante con el que nunca llegó al romance.

La vedette confesó que José José fue el artista que se convirtió en su amor platónico, y aunque nunca mantuvieron una relación, ella se sintió muy afortunada por haber coincidido con él en varias ocasiones.

“Yo pienso que todas las mujeres de México nos enamoramos de él con esa voz. Fue el mejor cantante, yo creo, de esa época y preciosas canciones. Hasta se me enchina el cuerpo de acordarme”, comentó Lyn en entrevista con De primera mano.

“Afortunadamente lo conocí, un hombre muy bueno, muy sensible, muy amable, saludaba a todos, era muy cariñoso. En grabaciones, en el aeropuerto porque trabajábamos mucho. Siempre fue un caballero, muy amable, muy gentil. Me gritaba ‘Lyn, Lyn, Lyn May’, muy lindo. Todas sus canciones eran hermosas, maravillosas”, recordó la actriz.

