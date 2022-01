Lyn May aseguró que J Balvin se enojó con ella por mencionarlo en su tema “La loba”

(Foto: Cuartoscuro/Instagram)

Fue en el mes de diciembre cuando Lyn May volvió a la carga en su faceta musical con el tema La loba, un sencillo que de inmediato llamó la atención por su ritmo de reggaetón y una curiosa estrofa donde la vedette acapulqueña menciona a J Balvin.

Y es que la canción surgió como respuesta a Perra, el tema que el colombiano lanzó en octubre de 2021, por el cual le valieron muchas críticas debido a que en el video del sencillo se le ve sometiendo a diversas mujeres, quienes aparecen a gatas, encadenadas y portando unas máscaras prostéticas de perro, lo que fue considerado como un insulto misógino y machista de parte del cantante de música urbana.

El video fue fuertemente criticado y cancelado porque Balvin utilizó la imagen de mujeres afrodescendientes caracterizadas como perras, denigrando y sexualizando su imagen. El escándalo fue tan grande que incluso la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, criticó el video tachándolo de racista y misógino.

Tras el consecuente lanzamiento de la canción de la también actriz, los fans de Lyn May le mostraron su apoyo al descargar el tema. Y con su presentación del sencillo en un centro nocturno de la Ciudad de México, la bailarina aseguró que su tema ha escalado en las listas de popularidad mundiales al grado de llegar al primer lugar. Así lo dijo:

“Cada día me apoyan más, ya me tienen hasta arriba, con La loba, está triunfando La loba en todo el mundo, ya tenemos el primer lugar y eso me encanta y es doble festejo. La canción La loba con Lyn May y que la sigan apoyando porque está hasta el primer lugar ahorita”, dijo la vedette en videollamada con el programa De primera mano.

La famosa de 69 años aseguró que el reggaetonero aludido en su canción se molestó con ella al escuchar una frase que aparece en una de las estrofas de La loba.

“J Balvin se quejó conmigo, se enojó conmigo, porque recibió mal la canción. Está enojado porque le digo ‘cabrón, por qué atacas a las mujeres en la canción’ y se molestó. Pero sí es un cabrón, por qué anda sacando ese video donde les pega a las mujeres latigazos. Pero ya se enojó conmigo también, para qué anda haciendo esas cosas. Las mujeres se respetan, si nació de una mujer, que no chingue porque si no yo sí se la voy a mentar bien mentada. Me lo voy a chingar”, aseguró la famosa actriz del cine de ficheras mexicano.

“J Balvin ¿Quién eres? insultas mujeres, ¿de dónde naciste? respeta mujeres, las mujeres son muy bonitas merecemos respeto”, canta la artista en su colaboración junto a OG el movimiento y René Ortiz.

Tras el éxito de La loba, la acapulqueña reveló que entre sus planes está continuar produciendo música, pues además de deleitar al público con sus bailes sensuales, ahora busca darle temas con un ritmo muy actual. Lyn May contó que se alista para su lanzamiento en el género de reggaetón, estilo del que ya tomó clases para poder “perrear”.

“Voy a Los Angeles a hacer un reggaetón con unos morenitos y voy a Manzanillo, bueno, tengo muchísimo trabajo, gracias a Dios. Me contrataron para un reggaetón y tuve que aprender a tomar clases, fui a tomar clases de reggaetón, porque si me están contratando de reggaetonera, pues tengo que ponerme al día”, expresó hace unos días para De primera mano.

Sin embargo, la actriz de la película Tívoli admitió que ha sido un reto poder conectar artísticamente con las generaciones más actuales:

“Ha sido bastante difícil , sobre todo porque ya soy mayor, entonces digo ‘bueno, ¿qué voy a hacer con estos chamacos?’ ¿Te acuerdas como con Plastilina Mosh...y ahorita voy con otros reggaetoneros, y adoro a Daddy Yankee”, enfatizó la bailarina de 69 años.