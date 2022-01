Andrew Garfield le mintió a Emma Stone sobre su aparición en “Spider-Man: No Way Home”

Andrew Garfield y Emma Stone en la alfombra roja The Amazing: Spider-Man Foto: Getty Images

Tras los rumores que rodearon a Spider-Man: No Way Home (2021) diversos seguidores del Universo de Marvel cuestionaron a Andrew Garfiled en diversas entrevistas sobre su participación.

Una de las seguidoras más destacadas de Marvel es Emma Stone, quien tras el estreno y al saberse de la presencia de tres generaciones de héroes arácnidos, reclamó a Garfield por no haberle contado sobre su aparición.

Fue durante el podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz, donde el actor dio algunos detalles íntimos que vivió previo al estreno de la cinta con su ex coprotagonista quien interpretó a Gwen Stacy en The Amazing Spider-Man (2012).

”Emma me mandaba mensajes. Me preguntaba: ‘¿Estás en la nueva película de Spider-Man?’. Y yo le respondía: ‘¡No sé de qué me estás hablando!’. Ella me decía: ‘Cállate. Dímelo’. Y yo, de verdad… Seguía incluso con ella. Es muy divertido. Entonces ella vio la película y me dijo: ‘Eres un idiota”, explicó el afamado histrión.

Andrew Garfield habló sobre la reacción de Emma Stone tras saberse su participación en Spider-Man: No Way Home

Fuera de las cámaras, también Emma y Andrew formaron una relación muy llamativa para la prensa por la gran conexión y entendimiento que mostraban en la cinta donde era protagonista Garfield en 2011. Sin embargo, al terminar los rodajes de The Amazing Spider-Man 2 (2014) la relación se terminó y cada uno tomo caminos separados.

Actualmente, ya no es un secreto a voces, que en Spider-Man: No Way Home aparecen, Andrew Garfield y Tobey Maguire para ayudar a salvar el multiverso a Tom Holland. En la cinta también salen Zendaya, Benedict Cumberbatch, Willem Dafoe, Alfred Molina, Jamie Foxx, Marisa Tomei, entre otros.

Otra de las cosas que tienen en común esta nueva generación, además de los villanos, es que el protagonista del arácnido sale con su coprotagonista. Actualmente, Tom Holland y Zendaya tienen una relación, pero el primer Peter Parker en salir con su MJ, fue Tobey Maguire quien en algún momento tuvo una corta relación con Kirsten Dunst.

Andrew Garfield habló sobre su regreso y la posibilidad de una nueva aparición como el arácnido Foto: Instagram/Amazing Spiderman

Tras las relaciones producidas en todos las sagas de Spider-Man, la productora de Marvel Studios, Amy Pascal se pronunció sobre la actual pareja de Tom y Zendaya. En una entrevista con The New York Times, la reconocida productora reveló que sí tuvo una conversación al respecto con las jóvenes estrellas que integran la franquicia actual del arácnido que forma parte del UCM.

Según contó, les advirtió que no era buena idea involucrarse románticamente, porque eso podría afectar el trabajo en un futuro. Al final, el amor se abrió pasó y su consejo fue ignorado.

“Me llevé a Tom y Zendaya a un lugar, por separado, cuando los elegimos por primera vez y tuvimos una conversación. No vayan por allí, simplemente no lo hagan. Traten de no hacerlo. Les di el mismo consejo a Andrew y Emma. Puede complicar las cosas, ¿sabes? Y todos me ignoraron”, admitió Pascal, quien también participó en la producción de los filmes de Garfield.

Las dos últimas franquicias de Spider-Man tienen en común que sus protagonistas se enamoraron en la vida real. (Sony Pictures)

Sin embargo, muchos agradecerían hoy que Tom Holland y Zendaya hicieron caso omiso a la productora, debido a que su amor en la promoción y alfombra roja de Spider-Man: No Way Home ha enternecido a todos sus seguidores.

Asimismo, es importante recalcar que gracias al vínculo que comparten, se proyecta mucho más en la película recién estrenada, ya que el protagonista enfrenta una situación complicada que afecta a su familia, a sus amigos y a su novia.

