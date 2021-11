Andrew Garfield y cómo “Tick, Tick... Boom!” le ayudó en el proceso de duelo tras perder a su madre

Andrew Garfield protagoniza "Tick, Tick... Boom!", la película sobre Jonathan Larson, el creador del éxito musical "Rent". (Crédito/Netflix)

Tick, Tick... Boom! es la nueva película de Andrew Garfield centrada en Jonathan Larson, un escritor de musicales que partió de este mundo a los 35 años y nunca pudo presenciar el éxito que obtuvo su famosa obra, Rent. Durante el rodaje, el actor perdió a su madre, Lynn Garfield, y recientemente ha hablado sobre su proceso de duelo mientras trabajaba en este papel bajo la dirección de Lin-Manuel Miranda.

“Es simplemente algo hermoso, es todo el amor no expresado”, confesó en el programa The Late Show, conducido por Stephen Colbert. “El duelo se quedará con nosotros hasta que nosotros nos vayamos, porque no tuvimos suficiente tiempo entre nosotros. No importa si alguien llega a los 60, 50 o 99, así que espero que este dolor se quede conmigo porque es todo el amor que no tuve la oportunidad de expresarle, y yo se lo decía todos los días, todos le decíamos eso todos los días. Ella era la mejor de todos nosotros”.

De alguna manera, Garfield sostiene que pudo “honrar la increíble vida de Jonathan Larson” y conectar esto con su propia experiencia personal de asimilar la muerte de alguien cercano. “Se fue muy pronto, murió a los 35 años, en la noche del pre-estreno de Rent en Broadway, en el New York Theatre Workshop, en un extraño giro del destino”, agregó sobre el fallecido autor teatral.

En la película dirigida por Lin-Manuel Miranda, el actor estadounidense Andrew Garfield canta e interpreta al autor teatral Jonathan Larson. (Crédito/Netflix)

ANDREW GARFIELD PUDO CANTAR A SU FALLECIDA MADRE

El argumento de Tick, Tick... Boom! gira en torno a cómo Larson sentía que su vida pasaba y pronto llegaría a los 30 años sin haber dejado ninguna huella. Trabajó muy duro en su musical Superbia, que nunca vio la luz de los escenarios, pero nunca se rindió en hacer su sueño realidad. Según apunta Andrew Garfield, trata un poco sobre ese reloj que tenemos adentro y realmente sabemos que “en lo más profundo, que la vida es sagrada, la vida es corta, y es mejor estar aquí entre nosotros lo más posible, apoyándonos entre nosotros”.

“Pude cantar la canción sin terminar de Jonathan Larson, al mismo tiempo que pude cantar para mi mamá”, dijo la estrella de cine entre lágrimas. Al mismo tiempo, agradeció a Jonathan Larson, Lin-Manuel Miranda y todas las personas que lo ayudaron a llegar donde se encuentra actualmente, un lugar desde donde pudo honrar a “la persona más hermosa que he experimentado en mi vida través de mi arte”.

“Y usarlo como una forma de sanar, usarlo como una forma de coser las heridas. Es lo que hacemos. Jonathan y mi mamá, ambos eran artistas y sabían el poder del arte y sabían el poder de dejar el mundo en un estado más bello de cómo estaba cuando lo encontraron”, concluyó.

Andrew Garfield y Lin-Manuel Miranda en la premiere de "Tick, Tick... Boom" en el AFI Fest. (Crédito/REUTERS/Mario Anzuoni)

SOBRE LA PELÍCULA TICK, TICK... BOOM!

La película sigue los años más creativos de Jonathan Larson, un compositor de teatro que, a duras penas, sobrevive en el ritmo acelerado de Nueva York en los 90 trabajando como mesero de un restaurante, mientras intenta abrirse camino en las tablas con su proyecto Superbia. Para el joven escritor, el tiempo no deja de correr como un reloj y se acerca a los 30 años, pero siente que hasta ahora no ha logrado nada.

Andrew Garfield protagoniza esta historia de drama musical bajo la dirección de Lin-Manuel Miranda, quien debuta con esta producción como director de cine. El reparto secundario está conformado por Alexandra Shipp, Robin de Jesús, Vanessa Hudgens, Joshua Henry, Judith Light, Bradley Whitford, Mj Rodríguez, entre otros más. La cinta se estrenó el pasado 19 de noviembre en Netflix.

