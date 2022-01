José Manuel Figueroa negó la posibilidad de un museo sobre Joan Sebastian

José Manuel Figueroa negó que él y sus hermanos estén creando un museo de Joan Sebastian (Foto: Instagram/@josemanfigueroa)

El hijo mayor de Joan Sebastian, José Manuel Figueroa, negó que en un futuro cercano pueda existir un museo en honor a su padre como había dicho la madre de su medio hermano Julián, Maribel Guardia.

El 6 de enero Maribel Guardia comentó que su hijo Julián ha donado algunas de las pertenencias de su fallecido padre para que se haga posible la creación del museo dedicado al Poeta del Pueblo, aunque desconocía cuándo podría ser posible o con quién estaba trabajando en ello.

“Yo no sé de esos planes. Yo sé que quiere hacer un museo y que Julián ha donado mucha cosas que tenía… Una escultura, una pintura, premios, todo lo donó”, declaró la actriz en un encuentro con la prensa.

Aunque Julián no lo ha mencionado, Maribel Guardia aseguró que su hijo estaba dentro del proyecto para el museo (Foto: @julian_f.f/Instagram)

José Manuel Figueroa declaró que él no ve posible la creación de dicho museo, no sólo porque entre hermanos no han logrado llegar a un acuerdo y siguen en pelea por la herencia del cantante, sino porque fue una idea que él manifestó desde la muerte de Joan Sebastian y todos la desecharon inmediatamente.

“Eso del museo ahí se lo están sacando de la manga, es algo que está, se ha platicado desde hace años. Yo inicié la plática hace cinco, seis años que murió mi papá y fue desterrado y completamente destruido por la familia, que no era cierto, que mi papá no quería”, dijo el cantante en un encuentro con la prensa captado por Eden Dorantes.

El intérprete de Quiero y necesito reveló que él ha logrado tener un acercamiento con el presidente municipal de Taxco de Alarcón, Mario Figueroa Mundo, para poder exponer en Juliantla algunas de las pertenencias de su padre que él todavía conserva.

José Manuel no ve posible la construcción de un museo debido a las diferencias que existen actualmente en su familia (Foto: Cuartoscuro)

“Tener algo ya hecho que se esté programando, no hay nada. ¿Dónde lo quieren hacer? No sé. Yo sí tengo la idea de arreglar Juliantla a mi modo y a lo mejor mostrar mi colección privada de lo que a mí me gusta, de lo que yo tengo de mi padre o de mis cosas o de las que pueda compartir”, agregó.

Negó que pueda existir un museo en el que todos los hijos del intérprete de Tatuajes estén presentes porque no existe la unión suficiente entre ellos para llevar a cabo el proyecto. Aunado a ello, declaró que si en algún momento llegaran a acordar algo sobre la creación de una exposición, el que se lleve a cabo tardaría su respectivo tiempo de planeación y desarrollo.

“Museo de él, yo lo veo muy complicado porque no veo una unificación para llegar a un proyecto, a un museólogo y poderle decir qué se puede hacer, qué no se puede hacer, en dónde lo quieren hacer, qué hay para enseñar en ese muso, es complicado, es largo, es un proceso muy largo”, dijo Figueroa.

Joan Sebastian no habría dejado testamento, por lo que actualmente la repartición de la herencia no ha sido posible (Foto: EFE/Armando Arorizo/Archivo)

Finalizó asegurando que si sus hermanos han planeando hacer un museo, él los apoyaría, pero piensa que no sería posible que se llevara a cabo un proyecto así por la respuesta que él obtuvo de ellos cuando lo propuso años atrás.

Acerca de la herencia de Joan Sebastian, José Manuel está decidido a tener paciencia y aguardar a que se lleve a cabo la repartición de las propiedades de su padre, pues comprende que será un proceso largo ya que no hay testamento.

También dijo estar seguro de que el cantautor tuvo alguna razón para que su herencia quedara de esa forma a su muerte, pues piensa que el Rey del Jaripeo quería que todo fuera repartido por igual entre sus hijos.

