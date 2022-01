Violeta Isfel rompió en llanto al revelar que sufre depresión

La actriz Violeta Isfel confesó sufrir de depresión desde hace un mes Video: Instagram/@violetaisfel

Violeta Isfel utilizó sus redes sociales para confesar que sufre de una fuerte depresión, trastorno que la ha obligado a modificar sus actividades diarias.

Tras un periodo en que Isfel no había utilizado sus redes sociales como antes, la actriz hizo una transmisión en vivo donde que explicó que fue diagnosticada con depresión, pues por un tiempo sufrió de síntomas como sentir siempre cansancio, tener constantemente ganas de llorar sin razón y no querer hacer actividades que antes eran parte de su rutina diaria.

La también empresaria explicó en su cuenta de Instagram que al tener la noticia de su diagnostico prefirió no hacerlo público, pues en ese momento la sorprendió mucho. Ahora que está siguiendo un tratamiento que le ha permitido retomar, en parte, su vida, quiso compartir por lo que ha estado viviendo esperando que ayude a alguien que esté pasando por una situación similar.

En septiembre Isfel también confesó estar pasando por una situación emocionalmente difícil al estar bajo tratamiento hormonal para la fertilidad (Foto: Instagram/@violetaisfel)

“La realidad es que empecé a sentirme muy rara hace como un mes, como sin ganas de comer, con ganas de dormir todo el tiempo, con ganas de llorar sin saber por qué, con una irritabilidad en la piel terrible. Me empecé a preocupar muchísimo, entonces le hablé a mi terapeuta para preguntarle qué carambas me estaba pasando, me revisaron y me diagnosticaron con depresión”, comenzó Violeta.

La actriz explicó que usualmente las personas que padecen depresión no se dan cuenta de ello hasta tiempo después de que comienzan los síntomas, como fue su caso. Agregó que influyó mucho lo que como sociedad estamos viviendo debido a la pandemia por el Coronavirus, pues “como que no nos dimos la pausa para saber cómo nos sentíamos emocionalmente y es justamente lo que me pasó”.

Ya que su transmisión la hizo con el fin de que su público buscara ayuda profesional si estaban sintiéndose igual que ella o sufrían de los mismos síntomas, habló de cuáles la han aquejado y ella los percibió antes de ir con su terapeuta:

La actriz de "Atrévete a soñar" reveló que algunos de los cambios en su vida que la llevaron a la depresión fue el cierre de una de las sucursales de su negocio de hamburguesas (Foto: Instagram/@violetaisfel)

“No tener ganas de bañarme, no tener ganas de levantarme de la cama, tenía mucho sueño todo el tiempo, tenía una comezón muy particular en todo el cuerpo, unas ganas de llorar inmensas y no sabía por qué, como que no podía ver todas las bendiciones, además de que vinieron muchos cambios en mi vida”, comentó. Aunado a ello explicó que no ha llegado a tener pensamientos suicidadas, pero sí muy negativos.

Agregó que ha logrado ir sobrellevando la depresión gracias a su tratamiento, pero también a su esposo e hijo que constantemente la motivan a continuar haciendo actividades de rutina como hacer ejercicio, o apoyándola emocionalmente.

Entre lágrimas, Isfel comentó que pese a que en muchas ocasiones sus seguidores la han visto en sus épocas más vulnerables, no quería hablar sobre su diagnóstico hasta que lo hubiera comprendido en su totalidad y lo aceptara, además de que este trastorno ha sido de las cosas más difíciles que ha afrontado.

“Muchas veces como artistas nos ven como que a nosotros no nos pasa nada, que siempre somos fuertes, que todo está bien (...) esta ha sido de las pruebas más complicadas, pero voy a salir”

El negocio de hamburguesas de Isfel tuvo que cerrar su sucursal en Tizayuca, pero espera este 2022 volver a abrir un nuevo local, aunque desconoce en dónde podría estar (Foto: Instgaram/@isfelburgers.cdmx)

Acerca de Isfel Burgers, su negocio de comida rápida, reveló que una de sus sucursales tuvo que ser cerrada debido a que las ventas bajaron mucho y el negocio se estaba haciendo de deudas. Pese a esta mal final, la histrionisa aseguró que en futuro buscará volver a abrir otro local en una ubicación diferente.

“No tengo fecha para decirles que reinauguramos pronto, la verdad, no va a ser pronto porque, como les decía, lo que menos queremos es endeudarnos ahora (...)”, dijo Violeta.

