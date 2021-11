Cuál fue la telenovela por la que Violeta Isfel se operó el busto

Violeta Isfel reveló porque se sometió a un procedimiento estético (IG: violetaisfel)

Violeta Isfel es una reconocida actriz, pero fue desde su interpretación como “Antonella” en la telenovela Atrévete a a Soñar, que se convirtió en un ícono para esa generación. Sin embargo, la artista reveló que fue otro programa el que la marcó tanto al punto que decidió someterse a una cirugía estética.

Fue en Venga la Alegría donde Violeta contó que después de su participación como líder de “Las Divinas” en el melodrama de Televisa, decidió audicionar para conseguir el protagónico de Teresa, sin embargo, fue rechazada.

“Yo lo veía como un requisito, mi prueba máxima fue que a mí me llamaron para el casting de ‘Teresa’ que hizo Angelique Boyer, ese era el top en mi vida, pero yo no me iba a ver como Teresa jamás y dije ‘ah ok, ya entendí ¿qué me hará falta? Pues chich*s”, confesó.

Así, en 2009 entró al quirófano para hacerse una mamoplastia de aumento para vencer la inseguridad que tenía sobre su cuerpo.

Violeta Isfel se mostró sin maquillaje y habló de aceptación propia después de problemas con su físico (Foto: Instagram/@violetaisfel)

“Era muy difícil poder encontrar trabajos porque de por sí traía cara de niña, ¿qué podía ofrecer? si la protagonista tenía que verse torneada o debía tener un cuerpazo o algo, además de ser talentosa y muy guapa, entonces dentro del molde yo no entraba”, añadió.

La actriz aprovechó para contar que, para conseguir el dinero de la operación tuvo que ahorrar mucho y, aunque en la industria era normal escuchar que las actrices recibían estas intervenciones como regalo por ciertas personas influyentes, ese no fue su caso.

“yo era una espalda, tuve que ahorrar mi lanita, invertirle. Yo escuchaba de actrices que ‘tal productor me las puso’ pero a mí no, todo me ha costado”, dijo.

Ahora que Violeta tiene 36 años, su perspectiva de la vida ha cambiado, ya que siente que no debe modificar su apariencia para encajar con los estándares de belleza.

“Mejor que me den papeles de como me veo ¿no? En algún momento tendré que ser la abuelita de alguien. Es a lo que me refiero cuando digo que me costó trabajo, al menos en la empresa donde trabajo hay un molde en particular pero la protagonista sí o sí, tiene que verse espectacular”, concluyó.

Violeta Isfel tuvo que estar en tratamiento hormonal (IG: violetaisfel)

Cabe recordar que, apenas en septiembre, Isfel se sinceró acerca del duro camino que ha tenido que atravesar tras haber decidido someterse a un tratamiento, pues ha llegado al punto en el que no se reconoce al verse a través de un espejo.

Violeta se encontraba conduciendo el programa Mamá dice de la cadena Multimedios, cuando rompió a llorar al regresar de un corte comercial, pues reveló que el tratamiento hormonal bajo el que se encuentra ha modificado su día a día de una forma abrupta, pues todas las mañanas se cuestiona quién la persona que ve en el espejo.

“Me está costando mucho trabajo, no sabes cuánto. Las hormonas me tienen loca, no entiendo nada. Me veo al espejo y no he podido verme al espejo diciendo ‘esta mujer eres y ve todo lo que has recorrido’”, añadió.

La sexóloga explicó que es algo normal en todas las mujeres, principalmente en aquellas que acaban de convertirse en madres o las que están atravesando la menopausia, pero también se ven afectadas aquellas que han decidido comenzar algún tratamiento de fertilidad.

Sin embargo, Isfel también tiene que enfrentar la parte psicológica de haber interpretado como a actriz a personajes mucho más jóvenes que ella.

