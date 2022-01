TV Azteca confirmó a Tatiana como nueva conductora de MasterChef Junior

La cantante ha sido cuestionada en redes sociales por pasar de Televisa a TV Azteca en unas cuantas semanas (Foto: Instagram/@masterchefmx)

Tatiana inició el año con el pie derecho. La también conocida como La Reina de los Niños fue confirmada como la nueva conductora del exitoso programa MasterChef en su versión infantil. A través de su programa de revista Venga La Alegría, TV Azteca decidió hacer pública la noticia que en días anteriores ya había sido filtrada por algunas cuentas en Twitter.

“Es una emoción muy grande volver a la televisión como conductora y a un programa que es el más visto de toda América Latina y de todo el mudo. Es un programazo que todo el mundo está esperando. Estoy muy emocionada de ser la nueva conductora y de apapachar a los niños, de conocerlos”, mencionó la cantante para el matutino de la televisora del Ajusco.

Aunque en redes sociales ya había sido comentada la noticia después de que algunas cuentas filtraran información que ahora es una realidad, es completamente falso que la producción ya esté grabada y editada pues la cantante infantil ni siquiera conoce a los niños ya que las grabaciones iniciarán el 12 de enero, por los que los participantes y ella pasaron las fechas decembrinas en cuarentena para poder realizar todo sin presencia de COVID-19.

El reality inicia el próximo 18 de febrero de 2022

La intérprete de éxitos como No Me Quiero Bañar, La Patita Lulú o Ven A Cantar adelantó que en esta nueva emisión de MasterChef Junior el programa contará con 20 participantes siendo el mayor número de integrantes que ha tenido la franquicia en su versión infantil:

“Apenas mañana empezamos las grabaciones y son 20 participantes de todo México y feliz de que se le dé importancia a esta gran carrera que es ser chef, cocinar y es parte de nuestra cultura mexicana y qué bonito que los niños ya tengan ese don y cariño por el arte culinario”, expresó.

La actriz además mencionó en Venga La Alegría que a pesar de que es un programa donde el talento principal son los niños experimentará con su apariencia física ya que se realizó diversas pruebas de vestuario e imagen para que los televidentes y amantes del reality encuentren una apariencia renovada de la cantante en su nueva emisión:

La cantante ha sido nominada a 5 premios Latin Grammy

“Ya saben que a mí me gusta todo lo locochón, los colores y todo; hemos estado viendo la parte del styling. Ya mañana damos bandera verde para empezar este gran programa. Me encanta renovarme, me encanta crear cosas y cantar. Me encanta siempre sorprenderme a mí misma de lo que puedo llegar a hacer y a plasmar”, confesó.

La actriz finalizó la sorpresa mencionando cuál había sido el principal motivo por el que aceptó entrar a un reto tan grande como es conducir un programa de televisión de este formato cuando ella jamás lo había hecho: “Los niños te llenan de energía, aprendes mucho de los niños porque son honestos, sinceros y no tienen filtros”, expresó la también actriz que ha participado en melodramas como Amy, la niña de la mochila azul, donde compartió créditos con Danna Paola.

Tatiana participó en el reality de Televisa, pero no ganó

Tatiana pasó un 2021 en contacto más cercano con el público de plataformas como la televisión -Quién Es La Máscara 2021 donde dio vida a Carnívora- o Youtube -La Más Draga 4- y que después de una larga ausencia mediática nuevamente estará presente en los hogares mexicanos.

Esta no es la primera vez que Tatiana iba a conducir un programa en TV Azteca. Cerca de la gran final de La Academia Bicentenario, se anunció que ella conduciría una versión infantil del reality show titulada La Academia Infantil, que se suponía que podría estrenarse a inicios de 2011. Sin embargo, en febrero del 2011, Tatiana anunció que el proyecto se había cancelado y ya no se realizaría.

