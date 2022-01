Así celebró Ximena Navarrete el primer mes de su bebé

La modelo ha compartido desde sus redes sociales el proceso de ser mamá (Foto: IG ximenanr)

La ex Miss Universo, Ximena Navarrete, recientemente dio un giro total a su vida, tras convertirse en mamá de una pequeña. Es por eso que en esta ocasión decidió compartir como celebró el primer mes con su hija.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la modelo escribió un conmovedor mensaje para la bebé y habló un poco sobre las implicaciones que tiene ser madre primeriza.

“Mi universo!! Hoy cumple un mes de vida mi muñeca hermosa (pero nos queda ya la ropita de 3 meses) y no podríamos estar más enamorados de ella te amo por siempre Ximena”, comenzó a escribir.

Asimismo, Navarrete incluyó una enternecedoras fotografías cargando a su pequeña en la playa y disfrutando de un cálido momento juntas.

“#XVN... hoy también cumplimos un mes de lactancia exclusiva y de inicio los primeros días se veía como algo muy difícil de lograr pero aquí seguimos a todas las mamás intentándolo ánimo y las que decidieron no hacerlo o no les funcionó igualmente ánimo que estos primeros meses no son fáciles·, concluyó.

Ante esto, los internautas no tardaron en reaccionar y personajes como Galilea Montijo o Cynthia Rodríguez llenaron de corazones y emojis enamorados la publicación de la modelo.

La ex reina de belleza compartió los detalles de su parto (Foto: IG ximenanr)

“Felicidades. Hermosas las dos por dentro y por fuera”, escribió Ana Breco; mientras que otros seguidores de Ximena Navarrete también la llenaron de buenos deseos: “Awww ya tiene 1 mes que Dios los cuide y los proteja siempre”, “la mami más hermosa”, “dios bendiga a tu familia por hoy y por siempre Ximena”.

Hace unos días la ex reina de belleza compartió los detalles de su parto, cómo han sido para ella estas semanas y lo que tiene planeado después de su recuperación.

Desde sus redes sociales abrió su corazón y respondió a las preguntas de sus seguidores, quienes principalmente querían saber cómo Navarrete se ha sentido en sus primeros días como mamá y los pormenores del tan esperado parto.

En uno de los cuestionamientos que Ximena respondió a través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, reveló que tuvo a su bebé el día en que cumplió las 40 semanas de gestación. También relató que tuvo que dar a la luz a su hija por cesárea, pues ella buscaba que fuera un parto natural, sin embargo, no se logró y de último momento tuvieron que cambiar los planes.

La ex reina de belleza confesó que su mamá es una de las mujeres que más la han apoyado en esta nueva etapa de su vida (Foto: Instagram/@ximenanr)

Pese a que la tapatía tuvo que ser sometida a este procedimiento quirúrgico, aseguró sentirse bien y agradecida, pues ella sólo quería que su hija naciera bien. Por otro lado, comentó que está teniendo una exitosa recuperación. “Me ha ido súper bien y mi recuperación va excelente. Al día siguiente de la cesárea ya estaba de pie dando algunos pasos. Tengo a los mejores médicos, así que confió plenamente en las decisiones que tomamos”, compartió.

Aunado a ello, dijo que no ha sufrido de depresión post parto y espera que continúe de la misma forma, pues ésta es una condición que muchas mujeres tienen que enfrentar tras dar a luz. Hasta ahora, tras casi un mes del nacimiento de la bebé, confesó que han habido días cansados.

Para aquellas personas que la cuestionaron sobre la nacionalidad de su bebé al haber nacido fuera de México, en España, la ex reina de belleza respondió que su hija es mexicana, “mitad de Jalisco y mitad de San Luis”, como sus padres. Y es que desde que Ximena reveló que estaba embarazada algunos internautas cuestionaron a la ex Miss Universo sobre la nacionalidad que tendría su hija, pues ella vive en España.

SEGUIR LEYENDO