Tundieron a Pedro Sola por criticar como conducen las mujeres de Mazatlán

Pedro Sola es uno de los conductores de televisión más populares debido a su amplia trayectoria en Ventaneando, sin embargo, en esta ocasión se vio involucrado en polémica debido a un comentario que hizo en redes sociales para referirse a las mujeres que habitan el norte del país.

Fue desde su cuenta de Twitter donde el periodista de espectáculos señaló su inconformidad hacia la manera en que las sinaloenses conducen sus automóviles.

“Aquí en Mazatlán mientras mas rubias y elegantes son las mujeres y manejan unos carrazos de lujo o unos camionetones, mas mal educadas son para manejar, a que escuelas las habrán mandado sus papás? Seguro a unas en donde no les dieron civismo y urbanidad”, expresó.

Rápidamente, las reacciones comenzaron a inundar la publicación de Pedrito Sola y algunos internautas secundaron la opinión del famoso.

“Buchonas, les llaman, y no, no necesitan ir a la escuela”, “Ay Pedrito, yo soy pro damas pero cada mujer que veo al volante es un peligro, empezado por mi madre, es que son terribles al menos en Morelos”, puntualizaron algunas de las menciones.

No obstante, otros usuarios arremetieron contra el conductor y destacaron que no era la primera ocasión en que hablaba mal de las personas de esta región de México.

“Con todo respeto Pedrito, van varias veces que se queja de como es la gente del norte y en sus vacaciones siempre regresa, porque mejor no conoce el sur del país, digo al menos la queja puede ser diferente”, “Me parece ud un cascarrabias. ¿Qué afán de salir de vacaciones y andar haciendo entripados? Válgame Dios!”, expresaron algunos.

Mientras que otros añadieron: “Recomiéndales la escuela adonde te amaestraron en el arte del chisme, falta de ética y carencia de valores sociales!” o “Agradezca a su televisora por perpetuar ese estereotipo específico del que tanto se queja, años de cultura pop le han dado en la madre a justamente eso, a la educación, civismo y urbanidad”.

Esta no es la primera vez que Pedro sola causa indignación tras referirse a Mazatlán, pues a mediados de 2021, el artista viajó a esta pare del país y realizó algunos comentarios negativos, después de caminar sobre pavimento agrietado.

“Todo es tan precario en México que llegas a un aeropuerto de un destino turístico como Mazatlán y te bajan del avión a media pista y caminas entre los aviones estacionados y sobre un pavimento quebrado para llegar a la terminal, triste realidad la que vivimos”, escribió el conductor en ese entonces desde sus redes sociales.

Ello ocasionó todo tipo de burlas por parte de la comunidad tuitera y muchos lo señalaron por desconocer cuál es la situación en la que se encuentran muchos lugares del país.

“Puede esperar en EUA mientras llegamos al primer mundo Don @pedrosola. Pregunta seria ¿Hasta ahora se dio cuenta de la precaria situación o en tiempos priistas o panistas no valía criticar?”, dijo un tuitero sobre la opinión de Pedro Sola.

“Triste es, que vivamos en un país donde el 70% de los mexicanos nunca hayan estado en un aeropuerto y existan personas que vivan siempre en su mundo color rosa pastel”, describió otro internauta por el mensaje del conductor.

