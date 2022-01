Michelle Salas terminó el 2021 con un viaje de emergencia y un tierno recuerdo de Silvia Pinal

(Foto: Michelle Salas / Instagram)

Michelle Salas inició el 2022 recordando, con mucho cariño, a Silvia Pinal. La modelo tuvo que celebrar el Año Nuevo desde España debido a que, de último momento, abandonó la Ciudad de México por los problemas de salud que está enfrentando su mascota.

La hija de Stephanie Salas y Luis Miguel recibió el 2022 desde la intimidad de su casa ubicada en Madrid, España, pues horas antes de comenzar con la cuenta regresiva para el Año Nuevo, tuvo que cambiar de planes y viajar de emergencia al enterarse del algunas complicaciones en el estado de salud de su gatito Valentino.

A pesar de ello, la modelo de 32 años no dejó pasar por desapercibida la ocasión y, con una memorable foto que subió en sus historias de Instagram, recordó a su bisabuela, quien actualmente se encuentra recuperándose favorablemente de su contagio de COVID-19.

(Captura: @michellesalasb/Instagram)

Silvia Pinal deslumbró con su belleza rodeada de globos en la fotografía blanco y negro que compartió su bisnieta. De esta manera, la reconocida actriz de la Época de Oro del Cine Mexicano deseó un “Feliz Año Nuevo”, pues dicha frase estaba escrita en un globo que sostuvo con una de sus manos. Por su parte, Michelle Salas sólo agregó unos emojis de corazón y destellos sobre la imagen.

De cierta manera, la modelo repitió el gesto que tuvo con su bisabuela en Navidad, pues días previos a la festividad decembrina, la presentadora de Mujer, casos de la vida real, tuvo problemas en su presión arterial, por lo que fue trasladada de emergencia a un hospital de la CDMX; ya dentro del nosocomio dio positivo a coronavirus, por lo que permaneció internada hasta el pasado 29 de diciembre.

Debido a las circunstancias, Silvia Pinal celebró la Navidad por videollamada con sus familiares. Bajo ese contexto, Michelle Salas publicó una fotografía inédita de su bisabuela en sus historias de Instagram, además de un sentido mensaje que compartió junto a una postal navideña.

(Foto: Captura de pantalla de historias de Instagram: @michellesalasb)

“Esta Navidad no encuentro tantas palabras como me gustarían ya que hay un pequeño vacío en mí y, aunque estoy tranquila de que todo está bien, la falta que ella me hace y que me hacen mis seres más queridos es primordial para alcanzar la felicidad absoluta en mí”, escribió.

Por otro lado, además de la fotografía de Año Nuevo con la que mantuvo presenta a Silvia Pinal, la hija del “Sol de México” agregó un par de imágenes más donde mostró cómo despidió el 2021 y recibió el Año Nuevo. Michelle Salas comenzó con un outfit relajado en color negro que estuvo compuesto por cómodas prendas desde pies a cabeza.

Michelle Salas no compartió detalle sobre si estuvo acompañada en Noche Vieja (Captura: @michellesalasb/Instagram)

Horas más tarde, la modelo hizo un cambió radical y lució despampanante en un jumpsuit blanco sin tirantes y peluche en el área del busto. En medio de las preocupaciones, Michelle bromeó con el tradicional ritual de las 12 uvas: “Cuando te atragantas entre ´buena suerte y prosperidad´”, colocó sobre un breve fragmento audiovisual que grabó mientras comía dicha fruta al son de las campanadas.

Fue en vísperas de Año Nuevo cuando la nieta de Sylvia Pasquel tuvo que partir rumbo a España tras enterarse de la gravedad de su mascota. La modelo conmovió con una sincera reflexión que colocó en sus historias de Instagram aunado a una fotografía que se tomó desde el consultorio veterinario donde se encontraba Valentino después de que le fue detectado un tumor en la lengua.

(Captura: @michellesalasb/Instagram)

“Estas últimas semanas han sido inmensamente duras para mí. Es por eso que me he desaparecido un poco por aquí. No encuentro el consuelo ni las ganas de pretender que estoy bien cuando estoy destrozada por dentro [...] Ese gatito ha sido mi compañero de vida por ocho años, mi mejor amigo el ser más querido”, escribió.

