Silvia Pinal: cómo se encuentra y qué cuidados seguirá desde su hogar

Silvia Pinal fue dada de alta el miércoles 29 de diciembre (IG: laguzmanmx)

Tras siete días internada en un hospital de la Ciudad de México, Silvia Pinal fue trasladada a su casa donde continuará con los cuidados pertinentes. Al respecto, Alejandra Guzmán, Luis Enrique Guzmán y Sylvia Pasquel dieron a conocer algunos detalles sobre el actual estado de salud de su madre y revelaron cuál es el proceso que seguirá en los próximos días.

Fue alrededor de las 14:00 horas del pasado miércoles 29 de diciembre cuando la primera actriz del cine mexicano arribó a su hogar abordo de una ambulancia. Silvia Pinal fue recibida por Luis Enrique Guzmán, quien no pudo contener la felicidad que sintió desde el momento que vio a su mamá cuando se abrieron las puertas del vehículo.

Minutos después, el hijo de Silvia Pinal sostuvo un encuentro con los medios donde explicó que la decisión de trasladar a la actriz de 90 años a su hogar no corrió por parte de los familiares, sino que fue una recomendación médica, pues los doctores consideraron que sería prudente cuidar a Silvia Pinal desde un lugar mucho más controlado.

Foto: Instagram/@takebtake

“Por su condición pulmonar es mejor que ella esté en su casa y que no este propensa a una bacteria mucho más fuerte de las que andan volando en el hospital”, declaró Luis Enrique frente a las cámaras de Noticieros Televisa.

Alejandra Guzmán también visitó a su madre en lujosa mansión del Pedregal y se detuvo un momento a platicar con los medios que aguardaban a las afueras del portón. La intérprete de 53 años comentó que Silvia Pinal continuará recibiendo terapia pulmonar debido a que todavía tiene una cantidad de mucosa considerable en los pulmones.

‘’Estamos felices y agradecidos con los doctores, tenemos terapia pulmonar por lo mismo que tienen muchas flemas y moco; y por la neumonía, todo eso son secuelas y también la infección en vías urinarias’', dijo en declaraciones recuperadas por la revista TV Notas.

Silvia Pinal y Alejandra Guzmán (IG: silvia.pinal.h)

La “Reina de Corazones” mencionó que se siente muy feliz por la pronta recuperación de su madre, hecho que atribuyó a los cuidados médicos y a la estupenda salud que siempre ha tenido.

‘’Estoy agradecida con Dios, porque nos preocupamos mucho por ella, pero ella nunca fumó, es una persona muy sana’', mencionó.

Alejandra Guzmán apuntó que, quien fuera presentadora de Mujer, casos de la vida real, seguirá bajo supervisión médica dentro de los próximos 10 días, esto con el fin de mantener todo bajo control. Además, señaló que el medicamento culpable de que su presión se disparara hace aproximadamente una semana, situación por la que acudieron al doctor en un principio, ya le fue suspendido.

La actriz mexicana, Silvia Pinal, posa durante una alfombra roja, el 18 de octubre de 2021, en la Ciudad de México. EFE/Photoamc/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA(CRÉDITO OBLIGATORIO)

“No la llevamos por COVID, la llevamos por todo lo que pasó con su presión; pero fue gracias a unos medicamentos que ya no le van a dar. Ahorita tiene un esquema distinto con otros medicamentos. Si tiene oxígeno, claro que lo tiene, pero un rango muy leve”, añadió.

La intérprete de Yo te esperaba explicó que durante un tiempo los integrantes de la familia Pinal no podrán tener convivencias físicas con la matriarca. No obstante, un recurso que podrían poner en práctica durante la celebración de Año Nuevo podría ser comunicarse con su madre desde el otro lado de la ventana del cuarto donde ya está instalada.

Sylvia Pasquel también confirmó el estado de salud de su madre y compartió que se acordó un horario de visita donde los integrantes de la familia podrán entrar a la casa, pero sólo uno a la vez. También explicó que su madre solo tendrá contacto con una enfermera.

Sylvia reveló como se encuentra su mamá (Foto: Instagram/@sylviapasqueloficial)

“Una enfermera, no pueden estar entrando y saliendo [..] el doctor me prohibido visitar a mi mamá porque todavía sigue saliendo positivo a COVID y no quiere que yo me contagie”, externó en entrevista telefónica con Hoy.

