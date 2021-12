Michelle Salas dedicó emotivo mensaje de Navidad a Silvia Pinal: “Hay un pequeño vacío en mí”

Por primera vez, Michelle Salas externó su sentir respecto al estado de salud de Silvia Pinal, quien permanece internada en un hospital de la Ciudad de México tras contraer Covid-19. En el marco de esta Navidad, la modelo compartió una reflexión en sus redes sociales donde habló sobre la situación que está atravesando su bisabuela e hizo un llamado a seguir respetando las medidas preventivas.

Michelle Salas viajó a la CDMX con el fin de pasar las celebraciones decembrinas junto a su familia materna. Sin embargo, la matriarca de la dinastía Pinal fue hospitalizada desde el pasado miércoles, luego de que presentara cambios en su presión arterial y, horas más tarde, trascendió que también había contraído coronavirus.

La familia Pinal tuvo que pasar Nochebuena y Navidad a la distancia con Silvia Pinal. Sin embargo, mantuvieron comunicación a través de sus dispositivos electrónicos. (Captura: @michellesalasb/Instagram)

Debido a la situación, la afamada intérprete que ha brillado tanto en cine como en televisión, tuvo que pasar la Navidad en aislamiento dentro del nosocomio. Los integrantes de la familia resintieron la ausencia de Silvia Pinal en un día tan especial, por esa razón Michelle Salas le dedicó un sentido mensaje a su bisabuela, a quien dijo extrañar profundamente.

“Esta Navidad no encuentro tantas palabras como me gustarían ya que hay un pequeño vacío en mí. Y aunque estoy tranquila de que todo está bien, la falta que ella me hace y que me hacen mis seres más queridos es primordial para alcanzar la felicidad absoluta en mí”, comenzó en su publicación de Instagram.

Silvia Pinal festejó la Navidad del 2019 junto a su hijo Luis Enrique y a Sylvia Pasquel, Michelle Salas y Stephanie Salas (IG: sylviapasqueloficial)

La hija de Stephanie Salas y Luis Miguel continuó con una pequeña reflexión sobre la importancia de mantener y respetar las medidas de seguridad que se han recomendado desde el año pasado ante la propagación del COVID-19.

“Vivimos un momento crítico, lleno de dudas y de incertidumbre que lo único que nos queda es abrazarnos bien fuerte (con tapabocas) y valorar más que nunca cada segundo que tenemos para estar vivos, para aprovechar y decirle a los nuestros, a los que todavía tenemos la fortuna de tener, lo mucho que los queremos, que siempre estaremos ahí y que no están solos por muy lejos que se sienta que estamos”, escribió.

La actriz mexicana, Silvia Pinal, posa durante una alfombra roja, el 18 de octubre de 2021, en la Ciudad de México. EFE/Photoamc/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA(CRÉDITO OBLIGATORIO)

Dentro del mensaje, la modelo de 32 años hizo referencia a una de las costumbres que tiene la actriz de la Época de Oro del Cine Mexicano, pues siempre le gusta estar en compañía, por lo que todos sus familiares sabían que estos días de aislamiento serían mucho más complicado para ella en ese sentido.

Michelle concluyó su mensaje externando unas palabras de agradecimiento para todas aquellas personas que le han compartido mensajes de aliento ante el estado de salud de Silvia Pinal y deseó una feliz Navidad para todos sus seguidores.

“Espero que tengan una feliz Nochebuena familia. Agradezco a todos por los mensajes de aliento y preocupación por mi abu. Gracias a Dios esta fuerte y con muchos ánimos de salir de esta y de muchas más. Muchooooo amor y mucha salud para sus familias! Los amo!!!”, terminó.

Michelle Salas, Stephanie Salas y Sylvia Pasquel. (Captura: @michellesalasb/Instagram)

La nieta de Sylvia Pasquel acompañó su mensaje con una serie de imágenes de una pequeña sesión fotográfica que realizó junto a un espectacular árbol de navidad lleno de decoraciones doradas y rojas, que también estaba rodeado de muchos regalos.

Tras la hospitalización de Silvia Pinal, Michelle Salas y Stephanie Salas tuvieron la oportunidad de visitar a la actriz antes de que le fuera notificado su contagio de coronavirus, así lo informó Sylvia Pasquel en una entrevista telefónica que cedió para Venga la Alegría. Hasta el momento se desconoce si la modelo o alguno de los demás integrantes de la dinastía también están tienen el virus.

“Cuando llegamos a terapia intensiva entró Michelle, mi mamá quiere mucho a Michelle y sabíamos que le iba a dar mucho gusto a mi mami verla y que eso iba a ser bueno para ella en cuanto a su estado de ánimo”, declaró.

