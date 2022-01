“Harry Potter: regreso a Hogwarts”: los mejores memes que dejó la reunión por el 20 aniversario

Foto de archivo de los miembros del elenco Rupert Grint, Daniel Radcliffe y Emma Watson llegando al estreno de Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2" en Nueva York Jul 11, 2011. REUTERS/Lucas Jackson/

El 2022 inició con el esperado estreno de Harry Potter: regreso a Hogwarts, un programa especial que se hizo para celebrar el aniversario número 20 del comienzo de la famosa franquicia con la película Harry Potter y la piedra filosofal, la historia de un niño huérfano que ha dejado huella en millones de espectadores a lo largo de los años.

Fue durante las primeras horas del Año Nuevo cuando se liberó el conmovedor evento de aniversario a través de la plataforma de streaming HBO MAX. El elenco principal que le dio vida a los personajes de la historia escrita por J.K. Rowling volvió a encontrarse en el mágico castillo para hablar sobre su experiencia en las cintas y el impacto que hasta el día de hoy pueden ver reflejado en sus miles de fans.

(Captura: @Harry_Potter_TM/Twitter)

Tras disfrutar del nostálgico suceso, los seguidores de la franquicia recurrieron a sus redes sociales para externar sus reacciones a través de frases y memes que publicaron en internet. Así salieron a relucir algunos de los mejores momentos que se vivieron en el programa.

Una de las imágenes que se viralizó en Twitter pertenece a un conmovedor momento protagonizado por Robbie Coltrane, quien interpretó Hagrid, al fiel amigo y protector de Harry Potter. Durante la entrevista, el actor inglés aseguró que la increíble historia se mantendrá vigente mínimo en los próximos años, por lo que siempre vivirá su personaje.

(Captura: @ChaineJose/Instagram)

El meme recurrió se centro en contraponer la escena y el camarógrafo: “Así que podríamos estar viéndolo en 50, no estaré ahí tristemente, pero Hagrid estará”, seguido de una imagen de otro actor llorando atrás de una cámara.

Otro de los conmovedores encuentros que cautivaron a los espectadores fue cuando Emma Watson y Rupert Grint se encontraron sentados de frente y compartieron algunos mensajes. En medio de la charla, la actriz que brilló como Hermione Granger externó sus sentimiento hacia su compañero, pero aclaró que todo era en un marco de amistad.

(Captura: @tutiaNosferatu/Twitter)

Otro de los sucesos que fue retomado por las cuentas de fans de la franquicia fue cuando la actriz de 31 años y Tom Felton se encontraron en el comedor de Hogwarts. Desde hace años los actores aclararon que siempre fueron amigos, sin embargo, los fans han especulado sobre la atracción que existía entre ellos.

Por ello la con la siguiente frase: “Quédate con quien te sonría como Tom Felton le sonríe a Emma Watson”.

Alan Rickman también fue recordado en el 20 aniversario de la franquicia. El actor perdió la vida el 14 de enero del 2016 pero sigue presente en el corazón de los fanáticos gracias al entrañable personaje que interpretó durante poco más de 10 años.

(Captura: @Uzikalaskov/Twitter)

Según lo recapitulado por los tuiteros, hay una parte donde se muestra una imagen de Severus Snape, lo que terminó provocando el llanto de los espectadores por lo que recuperaron sus sentimientos en una imagen. “No me duele, me quema, me lastima”, se lee en el meme.

En una sola imagen se recopiló la ola de sensaciones que aseguraron sentir muchos usuarios de redes sociales tras ver “Harry Potter: regreso a Hogwarts”, se trató nada más ni nada menos que la intención de hacer un maratón de todas las películas de la saga principal.

Hasta el momento, la vida de Harry Potter culminó con el lanzamiento del séptimo libro titulado Harry Potter y las reliquias de la muerte, texto que fue llevado a la pantalla grande en dos entregas que salieron a la luz en 2010 y 2011. Sin embargo, el mágico universo sigue expandiéndose con un tipo de precuela titulada Animales Fantásticos.

