Maribel Guardia recibió el 2022 en bikini y envió mensaje desde el mar

Maribel Guardia incendió las redes sociales con un par de publicaciones mediante las cuales deseó un Feliz Año Nuevo para todos sus fans. La actriz causó sensación al lucir su espectacular figura en bikini a la orilla del mar.

La modelo costarricense decidió iniciar el 2022 deleitando a sus seguidores de Instagram, pues durante las primeras horas de este año presumió su escultural figura en bañador. Desde la playa, la actriz de 62 años externó que su principal deseo para todos en esta nueva vuelta al sol es la salud y acompañó su mensaje con una fotografía que derritió a más de uno de sus seguidores en la plataforma.

“Para este 2022 te deseo tanta salud como agua tiene el mar. Dios nos acompañe en esta nueva aventura. LQM”, escribió.

En la postal se puede apreciar a Maribel Guardia portando un bikini azul rey y recostada en la playa mientras disfrutaba de las olas y los rayos del sol. La publicación de la exesposa de Joan Sebastian rápidamente se llenó con halagos y mensajes de cariño por parte de sus fans; hasta el momento ya superó los 38 mil “me gusta”.

Entre las reacciones que recibió la actriz destacó la presencia de algunas personalidades del medio, tales como Ariel Miramontes Albertano, Raquel Bigorra, África Zabala y Alejandro Fernández, quienes no dudaron en dejarle un like y colocar emojis de fuego.

Horas más tarde, la protagonista de ¡Qué madre tan padre! realizó una segunda publicación, esta vez se trató de un breve fragmento audiovisual donde, de viva voz, compartió un mensaje de esperanza para sus todos. Maribel Guardia lució despampanante en un bikini blanco con detalles dorados en el cuello y completó su outfit con una delicado pareo beige y un sombrero.

“Feliz Año Nuevo. Que este año venga lleno de bendiciones, de salud, de amor, de sabiduría, de conciencia. Que Dios los guarde en la palma de su mano a todos ustedes y a todos los que aman”, dijo la oriunda de Costa Rica mientras caminaba por la orilla del mar.

Maribel se dio un par de vueltas mientras expresaba su mensaje y, al darse cuenta del maravilloso paisaje que tenía enfrente, decidió voltear la cámara de su teléfono y compartir el “Atardecer de un nuevo año” para terminar su video.

Adriana Fonseca, Albertano, Lis Vega, Isabel Madow y Laura Bozzo fueron algunas de las personalidades que comentaron su publicación de Instagram, además de otra ola de halagos que le hicieron llegar sus poco más de 7 millones de seguidores.

Maribel Guardia nació en Costa Rica el 29 de mayo de 1959 y así lucía en bikini a los 19 años (IG: @maribelguardia)

Además de las imágenes, Maribel Guardia subió algunos videos que grabó durante las vísperas de Año Nuevo, celebración que pasó junto a sus familiares. La actriz recibió una lluvia de espuma tras la llegada del 2022 y se pasó la noche cantando.

Maribel Guardia contrarrestó las recientes críticas que recibió sobre su apariencia con las imágenes donde brilló con su trabajada silueta. Hace un par de días, la costarricense fue cuestionada dichos señalamientos, a lo que respondió asegurando que no tiene problemas con las opiniones de los demás y, en tono sarcástico, comentó que todos llegarán a la vejez algún día.

“Ay, a mí no me importa, que digan lo que les dé la gana… Mira, viejos los cerros y reverdecen”, aseguró entre risas en un video recuperado en Instagram por el periodista de espectáculos, Eden Dorantes. “Como me ves, te verás... si te va bien”, agregó.

Por otro lado, durante la semana pasada la actriz de Tu y yo asistió a un centro de vacunación para recibir su dosis de refuerzo contra el COVID-19. Maribel compartió su experiencia en el lugar y trató de motivar la aplicación de la vacuna con un video que publicó en su Instagram.

