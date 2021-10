“La bebeshita” destapó el rechazo de sus compañeros de MasterChef Celebrity: “Nadie me escogía”

"La bebeshita" admitió que en un principio no hablaba con nadie (Foto: IG: alexissoy)

“La bebeshita” fue la octava eliminada de MasterChef Celebrity. La influencer era una de las participantes con más fans en el reality gastronómico, por lo que su salida conmovió a los televidentes.

Daniela Alexis, nombre real de la celebridad digital, llegó hasta la antesala de la eliminación junto a Laura Flores. Esta última estaba segura que sería la expulsada, pero la sorpresiva decisión de los chefs impactó a la audiencia.

Al momento de anunciar el nombre de la mujer que se dio a conocer en el programa Enamorándonos como quien debía abandonar el show, Laura Flores respondió: ¡No! ¡Soy yo!, aceptando que ella se veía fuera de la cocina de MasterChef Celebrity.

El programa se encuentra a la mitad de su competencia (Fotos: TvAzteca.com)

“Si habría que decidir entre “La bebeshita” y yo, me voy yo. Ella es una mujer que quiere aprender, que quiere estar. No es justo que me quede yo”, fueron las declaraciones de Flores, quien incluso derramó algunas lágrimas al momento de la expulsión de la también cantante.

Pero esta muestra de compañerismo se dio luego de un periodo de adaptación al programa, pues “La bebeshita” no fue aceptada en el grupo de participantes al inicio de las grabaciones, hecho que la hizo sentir rechazada.

Así lo dio a conocer la influencer en una transmisión en vivo realizada por Azteca Digital:

“Me llevé bien con todos después. Como que al principio no sé, me decían que yo no encajaba, al principio yo veía cómo Laura Zapata decía comentarios como de ‘es que como que no se abre y pues siento como que no ha encajado’, y yo me pues me sentía rechazada porque nadie me hablaba”, expresó la joven de 30 años, quien reveló que notó que sus compañeros formaban “grupitos”.

José Joel y "La bebeshita" cuando al cantante le tocó despedirse (Foto: Instagram/@masterchefmx).

“En los cortes, mientras estaban probando la comida, salíamos a platicar o como en la hora de la comida, y literal cada quién estaba en una bolita y yo no tenía bolita, yo estaba así de ‘¿a dónde voy? ¿con quién hablo?’ y cada quien tenía sus bolitas y yo me colaba, y yo (decia) ‘háganme caso’”, expresó respecto al reality show que cuenta con la participación de figuras como Stephanie Salas, José Joel, Aída Cuevas, Tony Balardi, Mauricio Islas y Jimena Pérez “La choco”.

“Teníamos que hacer parejas, y nadie me escogía en las parejas, nadie me escogía en los equipos, era una rechazada. Yo nunca he sido rechazada, fue la primera vez, y de otras celebrities, que es más duro el golpe”

Sin embargo, Daniela Alexis pudo integrarse al paso de los días: “Ya después con el tiempo me llevaba muy bien con todos, con Alicia Machado como que no tanto, con Dalú como que no tanto, de ahí en adelante todos los demás sí”, refirió.

La creadora de contenido surgió del programa "Enamorándonos" (Foto: instagram @alexissoy)

Sin embargo, hubo una participante con la que “La bebeshita” logró conectar amistosamente, al grado de sentirse identificada y sorprendida.

“Paty Navidad y yo hicimos match, hicimos click, Paty Navidad y yo uff, o sea me adoptó, es mi mamá adoptiva, la amé, nunca esperé que me cayera tan bien o que yo le cayera tan bien, lo que siempre me decía era ‘yo me veo en ti, cuando estaba más chica me pasaban las mismas cosas que a ti, sufrí lo mismo que tú, vivimos muchas cosas parecidas’, y está raro que de repente Paty me diga eso, es como que wow. Nunca la había visto en mi vida, y desde que me vio me dijo ‘eres un amor, me recuerdas muchísimo a mí de pequeña’”, contó la creadora de contenido, quien remató con la mejor experiencia obtenida en el famoso programa:

“MasterChef me deja ganas de aprender a cocinar más, la verdad como que ya me gusta más. Lo dulce es lo que me salvó de muchos retos porque hacía mis postres y le gustaban a las personas”.

