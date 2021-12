Quién ganó “MasterChef Celebrity México” y la polémica que se armó en redes sociales

Finalistas de "MasterChef Celebrity" (Foto: Instagram/@masterchefmx)

Finalizó la temporada de MasterChef Celebrity. Esta fue la primera ocasión que se tuvo a celebridades como competidores. El campeonato se disputó entre Paco Chacón, Patricia Navidad, Stephanie Salas y Germán Montero, siendo este último el que se pudo imponer y salir triunfante. El premio consistió en un millón de pesos.

Los finalistas tuvieron que preparar un menú completo a tres tiempos. Es decir, entrada, plato fuerte y postre. Stephanie Salas presentó un caldo rojo en una porción pequeña. La actriz explicó que sirvió poco para que no se llenarán los chefs y jueces. “A mí me gusta servir bien, no me gusta andar con pequeñeces”, se escuchó a Germán Montero.

El momento del anuncio del campeón de "MasterChef" (Foto: Instagram/@masterchefmx)

Montero para su entrada preparó un ceviche que fusionó dos tradiciones gastronómicas. Según el cantante, unió la comida peruana y mexicana en uno solo plato. Paty Navidad, por su parte, cocinó un chile caribe relleno de marlín, un tipo de pescado. Su plato fue aplaudido por su elegante presentación.

Por su parte, el árbitro de fútbol Paco Chacón ofreció un tiradito con tres tipos de carne de pescado. Mientras los cocineros se enfocaban en su plato fuerte, los chefs empezaron a juzgar sus entradas. Con respecto a la propuesta de Germán solo criticaron que tenía demasiado gramaje para ser una entrada.

En el segundo tiempo, Salas cocinó un bacalao con elementos de la cocina japonesa. “Esto ya es una propuesta que trasciende las fronteras de México”, comentó el chef Herrera. “Hay profundidad, hay elegancia, hay aromas finos”, agregó la jueza.

Paco Chacón era de los favoritos a llevarse el premio (Foto: Instagram/@masterchefmx)

El cantante de regional, Germán Montero, describió su plato fuerte como un pescado almendrado. Los cocineros degustaron sin más en frente del competidor. José Ramón destacó la estética y colores de la preparación, calificándolo como “un platillo de otoño”.

Patricia Navidad llevó su segundo plato a la mesa de críticos. Se trató de un huachinango sobre una salsa macha, verduras varias y queso de cabra. Los jueces aplaudieron la cocción del pescado. “Este plato está muy loco. Está muy estrambótico. Yo festejo este tipo de propuestas”, comentó el cocinero y escritor Adrián Herrera.

Stephanie Salas agradeció el apoyo que recibió (Foto: @stephaniesalasoficial/Instagram)

Para finalizar, Paco Chacón se jugó su papel en la final con un chamorro preparado con cerveza acompañado de un puré de papas al aceite de oliva. “Es un plato digno de cualquier examen de cocina clásica francesa. No sé si lo hiciste adrede. Así terminan los franceses sus salsas. Esto me remontó a Paris”, calificó el chocolatero José Ramón. Por su parte, el chef Herrera criticó el no haber incluido ninguna verdura.

La competencia estuvo reñida hasta la presentación de los postres, donde surgieron los comentarios más agudos. Germán Montero cocinó un tiernito de chocolate relleno. “Yo creo que usted nos engañó. Usted viene con alguna clasecilla de postres, porque no es fácil de realizar”, señaló la chef Betty, quien recordó que en repetidas ocasiones el cantante dijo que los postres eran su debilidad.

El cantante Germán Montero fue quien finalmente se impuso como el ganador (Foto: Instagram/@germanmontero5)

Stephanie Salas finalizó su participación en MasterChef Celebrity con una crepa de coco y piña. Los jueces concordaron que los bordes de la preparación estaban secos, pero el interior tuvo los sabores justos. Patricia Navidad, por su parte, apostó todo con un pay de plátano. “No es malo, decididamente no lo es, pero no me impresionó”, comentó Herrera.

Entre los comentarios que le dieron la victoria a Germán Montero estuvieron que fue el más consistente en sus tres tiempos. Además, puntualizaron, su postre fue el que más arriesgó y propuso. Los chefs concordaron al señalar que las entradas y platos fuertes estuvieron a nivel de la final.

Rebecca de Alba dio a conocer el ganador de MasterChef Celebrity, El premio consistió en un millón de pesos mexicanos. Al informarse el ganador, Germán Montero se fundió en un abrazo con Paco Chacón, con quien en reiteradas ocasiones mencionó que tenía una entrañable amistad.

