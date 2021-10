Celia Lora arremetió contra Manelyk tras su salida de la Casa de Los Famosos: “Yo no soy una hipócrita”

Celia Lora tiene 37 años (Foto: captura de pantalla Instagram/@celi_lora)

Celia Lora y Manelyk son conocidas por la entrañable amistad que han forjado desde hace mucho tiempo, sin embargo, tras la participación de ambas en el reality La Casa de los Famosos, la hija de Alex Lora sorpresivamente arremetió contra la ex Acapulco Shore.

Cabe señalar que en ediciones anteriores del programa, ambas salieron nominadas al mismo tiempo, por tanto, cuando Mane consiguió quedarse dentro del juego, las cosas entre las amigas se volvieron complicadas.

Así, en entrevista con Héctor Sandarti, Celia decidió revelar algunos secretos de la estrategia que tiene Manelyk para ganar en el programa y sobre su relación amistosa con Alicia Machado.

En el fragmento que muestra el conductor, puede observarse a la ex Acapulco Shore con la venezolana, mientras hablan que Verónica sintió que Mane traicionó a Celia por empezarse a juntar con Machado.

“Yo pienso que es como si yo traicionara a Celia para estar contigo, pero a mí no me interesa. Hay personas con las que te llevas bien por naturaleza y que tienes tema de conversación y otras con las que no, entonces yo por estar con Celia no voy a estar en una conversación que no me interesa”, se escucha decir a Mane.

Manelyk llega a la casa de los famoso en reemplazó de Kimberly Flores Foto: Instagram/@manelyk_oficial

Ante esto, Alicia señaló que ella se sentía de la misma manera y que consideraba que ambas habían formado un buen vínculo durante su estancia en la casa.

“Donde me la paso bien ahí estoy, con gente que me aporta algo, no que me resta. Celia es mi amiga de afuera, pero yo no puedo odiar a todo el mundo y decir me c*ga esto y estar ahí a lado de ella acostada en la cama todo el tiempo sin hablarle a nadie. Yo no puedo hacer eso”, continuó Mane.

Ante estos comentarios, Celia sentenció que todo tenía un porqué y que la amable actitud de la intérprete de Rico no era mera casualidad.

“Ella tiene la ventaja que no tiene ninguno de nosotros, que es ver a cada uno, estudiarnos antes de entrar. Y ella pues ya se la sabe, todo lo está fingiendo. Ella quiere ganárselos para hacer de las suyas, pero los estudió. Sabe perfectamente qué está haciendo”, dijo.

Lora añadió que la amistad entre Machado y Mane podría ser verdadera, aunque recalcó que ella no iba a hacer amigos, pero aseguró que su relación con Roberto sólo era un plan. Respecto a esta información dijo que habló por teléfono con el hermano de Mane y así fue como se enteró.

“No estoy suponiendo, al final es un juego entonces ella se quiere mover así. Como que se le resbala más, no se le hace tan difícil”, dijo Celia y, ante la pregunta de si ella se enganchaba más rápido, respondió: “Yo no me engancho, yo no soy hipócrita”, concluyó.

Una vez dentro de la producción Mane avisó a los demás habitantes que ella llegaba en reemplazo de Kimberly y que tendrá los mismos derechos y obligaciones, por ello deberá reunirse con alguno de los equipos para realizar el reto de la semana.

En las imágenes y videos compartidas a través de plataformas digitales se puede ver a los participantes de la casa recibiendo calurosamente a la exacashore, y en redes sociales muchos seguidores comentaron que era un gran ingreso para levantar la emoción dentro de la casa: “La entrada de Manelyk González. No la conozco pero parece divertida y la casa necesita sabor”, escribió un seguidor en Twitter.

