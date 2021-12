Octavio Ocaña: así lo recordaron su hermana y Nerea Godínez a dos meses de su fallecimiento

(Foto: TW @arthur1297a)

Bertha Ocaña y Nerea Godínez compartieron un conmovedor mensaje en sus redes sociales donde recordaron, con profunda tristeza, a Octavio Ocaña. La hermana del fallecido actor aprovechó el espacio y la ocasión para hacer un llamado a la justicia, pues hasta el momento la investigación continúa en proceso.

Este 29 de diciembre se cumplen dos meses de los desafortunados hechos donde el actor, quien por años interpretó a “Benito Rivers” en Vecinos, murió por un disparo en la cabeza después de que estuvo involucrado en una persecución policial en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. A día de hoy, la familia sigue luchando por esclarecer lo sucedido a través de un representante legal.

Durante la mañana de este miércoles, Bertha Ocaña publicó en su perfil de Instagram una fotografía de su fallecido hermano; en la imagen se puede apreciar a Octavio dentro del agua usando un chaleco salvavidas. Junto a la postal, la consanguínea del actor escribió un extenso y conmovedor mensaje donde le dedicó unas sentidas palabras.

(Captura: @berthaocaa/Instagram)

“Mi rey hoy a 2 meses de tu partida sabes que contigo también murió una parte de mi ser, mi hermanito el más alegre, el más guapo, el más chingón. Ojalá existiera una medicina para el alma, pero hoy la mejor medicina es ver nuestras fotos y recordar cada momento vivido a tu lado”, comenzó.

Bertha Ocaña hizo saber que siempre se sintió muy orgullosa de su hermano y resaltó su inigualable carisma con el que también se robó el corazón del público mexicano, pues Octavio formó parte de la serie de comedia desde que era un niño hasta sus 22 años, edad que tenía cuando cuando murió, por lo que de cierta manera los espectadores lo vieron crecer.

“Seguro llegaste al cielo a cantar tu música de banda, a bailar y a celebrar la vida eterna... así como celebrabas la vida terrenal, me cuesta muchísimo trabajo escribir todo esto y recordarte así sin que los ojos se llenen de lágrimas y con el dolor de tu partida al mil”, continuó.

El nuevo abogado del caso de Ocaña aseguró que aún existe esperanza (Foto: Instagram/@octavioocanaa)

Al final, Bertha Ocaña reconoció que estas últimos meses del año han sido muy difíciles para la familia, pues en todo momento tienen sentimientos encontrados, pues por un lado recuerdan con mucho amor al actor mientras que por le otro se mantienen en lucha constante para tratar de esclarecer cuál fue el origen del disparo que terminó con la vida de Octavio.

“Ojalá que la vida nos alcance para entender por qué tuviste que adelantarte y que este dolor se esconda en algún rincón del corazón y ahí se quede por qué nunca se va a ir lo tenemos muy claro, te amamos y te recordamos cada segundo de nuestra vida”, concluyó.

En una publicación previa, Bertha Ocaña exigió justicia para su hermano por medio de unas palabras que escribió en la arena: “Te juramos justicia y la vas a tener”, se puede leer en su posteo.

(Captura: @nerea.gogo/Instagram)

Mientras tanto, la exprometida de Octavio Ocaña también compartió en su perfil de Instagram un mensaje junto a unas fotos que tomó durante su reciente visita a la tumba del actor. Nerea Godínez reconoció que continúa luchando con su partida y, de cierta manera, se encuentra en un proceso de negación.

“Hay días en que aún no me lo creo, sigo negada con tu partida y no se si algún día pueda comprender y calmar un poco este dolor tan intenso que dejaste en mí, en todos, tu deberías de estar aquí en tu bello Tabasco con nosotros, ese era el plan”, publicó, con lo que Nerea lamentó la ausencia de quien fuera su pareja.

