De Octavio Ocaña al Juego del Calamar: lo más buscado por los mexicanos en Google 2021 (Foto: Instagram / @inesgomezmont- @octavioocaa / Cuartoscuro/Rogelio Morales)

Se acaba el 2021 y con él, se nos van también las búsquedas más populares de Google en 2021, donde los mexicanos se interesaron especialmente por los protocolos COVID-19, la vacuna, las elecciones, los Juegos Olímpicos y un sinfín de personajes de la farándula o el deporte.

Las tendencias más consultadas durante 2021 por los mexicanos, fueron, desde luego, el campeón del futbol mexicano que rompió una importante sequía, Cruz Azul, así como el programa Mi Vacuna, las Elecciones, el medallero Olímpico, las clases de Aprende en Casa de la SEP, el de prevención COVID-19 de la Ssa y la forma adecuada de consultar tu Certificado de vacunación.

Las elecciones intermedias también arrasaron en las preguntas más buscadas. “Cómo van las votaciones”, “cómo saber dónde me toca votar” y “cómo votar” fueron algunas de las más destacadas consultas, aunque no se quedó atrás la pandemia: “cómo registrarse para la vacuna”, “cómo sacar certificado de vacunación” y “cómo saber si tengo covid”, también estuvieron dentro del TOP 10.

Tampoco olvidamos los cuestionamientos estrechamente relacionados con la salud de los mexicanos en pandemia. “Qué son las comorbilidades”; “qué es el hongo negro” y “qué es postración” ocuparon puertos altos en el conteo final.

Quedó registro, además, de los acontecimientos más impresionantes del año. Las Elecciones volvieron a dominar, seguido por el regreso de los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, mismos que fueron cancelados por la pandemia.

Fotografía que muestra el colapso de los vagones del metro (México). EFE/Carlos Ramírez

Le siguieron el socavón de Puebla, la Fórmula 1 con Checo Pérez como el protagonista, la separación de Daft Punk, Afganistán, los constantes sismos en México, el Huracán Grace y los lamentables acontecimientos en la Línea 12 del metro donde perdieron la vida varias personas.

Y ya que mencionamos al piloto mexicano Sergio Pérez, ocupó también el segundo puesto de las personalidades más buscadas, sólo debajo de Rommel Pacheco, y seguido por otro gran deportista nacional, Saúl “Canelo” Álvarez. Alexa Moreno, Andy Ruiz y Diego Láinez fueron los otros mexicanos en la lista.

Inés Gómez Mont tiene una orden de aprehensión en su contra (Foto: Instagram/@inesgomezmont)

También hubo personajes populares fuera del ámbito deportivo, en donde Carmen Salinas, y la polémica Inés Gómez Mont aparecieron en la cima. Vanessa Guzmán, Juan Pablo Medina, la miss universo Andrea Meza, David Páramo, Lyn May y Michelle Salas les acompañaron.

Pero también destacaron algunos que perdieron la vida durante el año, y que nos rompieron el corazón. En esta sección destacó la muerte de Octavio Ocaña, la de Cepillín, Enrique Rocha y la de Sammy Pérez en los primeros puestos. Alberto Ciurana, Joey Jordison, José Manuel Zamacona y el príncipe Felipe aparecieron también.

El entretenimiento fue uno de los regresos más esperados a México. Volver a ver una película en los complejos cinematográficos no tuvo igual. “Eternals”, por el papel de Salma Hayek en la cinta fue el resultado más popular.

Al anterior, le siguieron Godzilla vs King Kong, Venom, Black Widow, Cruella, Rápidos y Furiosos 9, así como “Spiderman No Way Home”, sin duda la película más increíble del año en cuanto a superhéroes que a pesar de su llegada tardía, se coló en el conteo.

Pero los programas de televisión y series también tuvieron su boom para los mexicanos. Entre lo más visto estuvo El Juego del Calamar, la popular y sangrienta serie surcoreana. No se quedaron atrás Wandavision, Bridgerton, Cobra Kai, La Desalmada, Sex Education, Loki, Kakegurui, Quién mató a Sara y True Beauty.

Cast member Salma Hayek arrives at the UK Premiere of the film 'House of Gucci' at Leicester Square in London, Britain, November 9, 2021. REUTERS/Henry Nicholls

Por último, el máximo entretenimiento de los mexicanos desde casa fueron, obviamente los gadgets y las apps o juegos video juegos, donde la lista es encabezada por el iPhone 13 y el Xiaomi Redmi Note 9, así como Among Us, Sausage Man, Friday Night Funky y Mortal Kombat.

