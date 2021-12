Octavio Ocaña: así lo recordó su familia y Nerea Godínez esta Navidad

FOTO: Instagram/@berthaocaa

En el marco de las fiestas decembrinas, Bertha Ocaña y Nerea Godínez recordaron a Octavio Ocaña con unos sentidos mensajes que compartieron en sus respectivas redes sociales.

El actor que conquistó al público mexicano como “Benito Rivers” en Vecinos, perdió la vida el pasado 29 de octubre en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por un disparo en la cabeza. Minutos antes del lamentable deceso, Octavio Ocaña estuvo involucrado en una persecución policiaca donde elementos de seguridad persiguieron la camioneta que iba manejando hasta que repentinamente se detuvo.

Desde ese entonces hasta la fecha, tanto los padres, hermanas y exnovia de Octavio han luchado por esclarecer los hechos por medio de la vía legal y marchas, pero también lo han recordado con mucho cariño, así lo han hecho saber en entrevistas y a través de sus redes sociales.

La hermana del actor posteó el mensaje en el marco de la Nochebuena (Captura: @berthaocaa/Instagram)

Bertha Ocaña, hermana del actor, compartió en su perfil de Instagram una conmovedora fotografía que se tomó durante su celebración de Navidad junto a sus padres y gemela. En la postal se puede apreciar a los integrantes de la familia sosteniendo un cuadro con una imagen del fallecido actor en el centro.

“Siempre estarás presente en nuestros corazones y en cada segundo que nos reste de vida, fuiste nuestro pilar más grande, el más amado de tu familia, eres inolvidable mi rey”, escribió junto a la foto.

Bertha retomó un par de mensajes prescritos en sus historias de Instagram, todos en referencia al dificil proceso que conlleva la muerte de un ser querido. Además, subió otra fotografía que tomó de la imagen del niño Dios junto a un cuadro de Octavio Ocaña.

El actor perdió la vida días antes de cumplir 23 años (Captura: @berthaocaa/Instagram)

Por otro lado, Nerea Godínez decidió visitar el lugar donde falleció Octavio Ocaña para hacer un acto simbólico, brindar con quien fuera su pareja esta Navidad. La prometida de “Benito Rivers” publicó en su perfil de Instagram un breve video que grabó frente al nicho del actor, momento que fue musicalizado con En esta vida no se pudo de Luis Antonio López “Mimoso”.

En el fragmento audiovisual se ve a Nerea extendiendo su brazo, con una bebida en su mano, hacia el nicho. Dentro del pequeño lugar, Godínez colocó una cerveza e hizo el conocido gesto de brindis. En el video se puede apreciar cómo se ve actualmente el lugar donde murió el actor segundos después de detener su camioneta, hay algunos arreglos florales y una gran imagen religiosa.

“Feliz navidad amor de mi vida, nunca te faltará luz o compañía mientras yo tenga vida. TE AMO ETERNAMENTE. Tu cerveza favorita y lo que para mí era “chelear” y siempre me comprabas en esta no se pudo mi amor, pero se que de alguna forma volveremos a estar juntos! Que cada lagrima que he derramado por ti me de las fuerzas de continuar”, escribió en su posteo.

(Captura: @nerea.gogo/Instagram)

Nerea realizó una segunda publicación con una serie de fotografías que tomó del lugar mientras disfrutaba de su bebida en honor al joven actor, quien murió días antes de cumplir 23 años. También externó que su hijo, con quien Octavio Ocaña llevaba una excelente relación, le llevó unas pulseras y una foto de los enamorados que habría coloreado. “Te amamos, mi rey”, añadió.

“Vengo de visitar el lugar del ´accidente´ como cada semana desde que pasó y después de estar un rato ahí con él y poner las canciones que me recuerdan a él, me siento un poquito más tranquila, aunque no llena para nada el vacío que me hace sentir y sentí su presencia [emoji de catarina]”, comentó junto en sus historias de Instagram.

