Silvia Pinal: cuál es la última voluntad de “La Diva de México”

Silvia Pinal reveló en 2019 su última voluntad (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

La tarde de este martes, México fue sorprendido con una noticia: Silvia Pinal, la “diva del cine mexicano”, fue hospitalizada de emergencia debido a un contagio de COVID-19, por lo que, hasta el momento, se mantiene internada para recibir atención médica.

De inmediato, su hija Alejandra Guzmán reveló, durante una entrevista con el programa matutino Venga la Alegría que “La Diva de México” ingresó al hospital debido a una hipotensión además de una arritmia cardiaca, posteriormente se le diagnosticó el contagio de Coronavirus.

Aunque se reportó que los signos vitales de la actriz de 90 años son estables y ella se encuentra completamente consciente, surgió mucha preocupación por parte de su familia, amigos y fanáticos, quienes rememoraron la ocasión cuando Pinal otorgó detalles sobre su testamento y la última voluntad que buscará pactar antes de morir.

Esta información la otorgó en 2019, durante la celebración por los 30 años del programa de radio Todo para la mujer, que conduce la periodista Maxine Woodside. En este evento, bromeó sobre su último deseo antes de partir del mundo terrenal: que Luis Miguel le cante.

"La Diva de México" le pidió a Luis Miguel cantar en su sepelio (Foto: Instagram/@lmxlm)

Los medios no perdieron la oportunidad de preguntarle, en aquel entonces, sobre un posible homenaje de cuerpo presente que recibirá. Fue ahí cuando Doña Silvia comprometió a “El Sol” para que le cante en su sepelio.

“¡Órale nieto, no te arrugues!”, dijo sonriente la artista al recordar al padre de su bisnieta, Michelle Salas. No obstante, la mamá de Alejandra Guzmán comenzó a hacer bromas sobre el mismo tema cuando la cuestionaron sobre la reunión tendría con él.

“No, no, no.. ese día explota la bomba. No, no, no.. yo no hago reuniones peligrosas”, expresó la actriz de la época de oro entre risas. Sin embargo, inmediatamente se retractó de su declaración y remarcó: “No, no, no. Lo dije en broma, es un chico estupendo, es una gran figura, porque en mi familia todos somos estrellas”.

Posteriormente, la actriz, en aquel momento de 88 años, destacó que ya tenía listo su testamento, pues lo que menos busca es provocarle problemas a sus hijos, entre los que figuran: Sylvia Pasquel, Viridiana Alatriste, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán.

“Nos vamos a quedar con lo mismo todos... yo de testamentos no hablo con mis hijos, capaz que saliendo de aquí me ahorcan, no, no. Yo creo que algún pleito habrá, pero ya va a valer mad%&$, yo voy a estar viéndolos nada más”, reiteró.

Los signos vitales de Silvia Pinal son estables tras su contagio de COVID-19 (Foto: Instagram/@takebtake)

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Silvia Pinal?

Sylvia Pasquel, Luis Enrique y Alejandra Guzmán dieron a conocer el panorama de salud de su madre a tan solo unas horas desde su hospitalización. De acuerdo con su relato, durante la tarde del pasado 22 de diciembre, la actriz comenzó a sentirse mal debido a que tenía la presión arterial alta, por lo que le suministraron un medicamento para tratar de controlarla.

“Nos reportó la enfermera que tenía la presión muy alta. De ahí le dieron un medicamento que hizo el efecto contrario de bajar mucho la presión. Le llamamos a una doctora que vive cerca y siempre la está monitoreando para que tratara de estabilizarle la presión”, declaró Sylvia Pasquel en llamada telefónica para Hoy.

Al no notar mejoría, los hijos de la actriz no notaron una mejoría en su estado, por lo que decidieron llevarla a Médica Sur, hospital donde se le realizó una prueba COVID-19 que resultó positiva Tras el diagnóstico, Silvia Pinal fue trasladada a un área restringida del hospital donde se encuentra hasta el momento.

De acuerdo con la información que compartieron los tres hijos de Doña Silvia, su contagio de Coronavirus se encuentra en una fase inicial y se espera que la actriz permanezca estable bajo la supervisión médica y el tratamiento que esta recibiendo.

