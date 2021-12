Por qué Allison Lozz exhibió a Altair Jarabo

Ambas colaboraron en una telenovela juntas (Fotos: Instagram/@allisson.gtz/@altairjarabo)

Allison Lozz es una joven de 29 años recordada por sus papeles en telenovelasinfantiles como Misión S.O.S (2003-2004), Rebelde o Alegrijes y Rebujos (2004-2005), aunque lleva poco más de una década retirada de su carrera como actriz, su nombre aún resuena en el mundo del espectáculo.

Este 22 de diciembre, la ex actriz reveló una verdad sobre Altair Jarabo, una antagonista de telenovelas como Al diablo con los guapos (2008), En nombre del amor (2008-2009) y Por amar sin ley (2018).

Jarabo y Lozz trabajaron juntas en el melodrama En el nombre del amor, pero desde entonces no habían tenido contacto. Durante la alfombra roja de un evento de la revista Quién, Altair fue cuestionada sobre la salud de su ex compañera de trabajo, por lo que se preocupó por su supuesto riesgo de ceguera y aseguró que la contactaría para ofrecerle su ayuda.

Ambas fueron compañeras de En nombre del amor, telenovela que sería la última participación de Lozz (Foto: Instagram/@allisson.gtz)

Sin embargo, este 22 de diciembre, la joven ex actriz abrió una dinámica de preguntas y respuestas con sus más de 200,000 seguidores en Instagram; uno de los cuestionamientos estuvo relacionado a Altair Jarabo y entonces desmintió que la hubiera buscado por su enfermedad, pero también aclaró que el padecimiento ya quedó en el pasado y no está en riesgo de perder la visión.

“No, no me voy a quedar ciega. Eso parecía, me (lo) dijeron cuando tenía 18 años, pero ya la tecnología ha avanzado así que estoy supercontenta”, escribió en la mitad de la respuesta. En el otro espacio para escribir, mencionó sin mayor preocupación que en realidad su compañera nunca la buscó, pero resaltó que ya no necesitaba ayuda con premura.

“Altair no me ha contactado, me imagino que se asustó cuando le dijeron eso, pero no, estoy muy bien y muy emocionada por mi futura cirugía (que ya no urge).” colocó en su historia de Instagram. De esta forma expuso que Jarabo no concluyó el asunto que prometió.

Alllisson Lozz aclaró la situación (Foto: Instagram/@allisson.gtz)

Por su parte, la reconocida villana de telenovelas no se ha pronunciado al respecto en sus propias redes sociales.

Cabe recordar que hacia finales de 2020, Allisson Lozz compartió con sus fans que a los 18 años un doctor le dijo que podría perder la visión cerca de los 30 años. “Me dijeron que mi córnea estaba muy mal y que no iba a poder aguantar la cirugía y que necesitaba tratamientos para fortalecer la córnea o a los 30 [años] más o menos iba a quedar ciega y sí, estoy viendo que ya estoy quedando medio ciega”, explicó en ese momento la estrella de telenovelas infantiles.

La ex actriz se retiró a los 18 años (Foto: Allison Lozz / FB)

La última participación de Allisson Lozz en la televisión abierta fue en la novela En Nombre Del Amor, y sus compañeros de actuación pensaron que su regreso a los escenarios sería pronto, pero no sucedió así, ya que no era una decisión emotiva, sino algo totalmente serio.

“Yo creo que todo el mundo decía: ‘Va a volver luego, es una racha’. Yo recuerdo que hasta daban entrevistas algunos diciendo: ‘Al rato vuelve’. Pero es que no era una racha, no era algo de emoción, era algo muy en serio”, compartió la chihuahuense a través de un en vivo en su cuenta de Instagram.

En la misma grabación, la joven reveló en junio de 2021 que comenzó a trabajar como asesora de maquillaje por catálogo desde hace un año, después de mantenerse inactiva de alguna actividad remunerada por 10 años, también reveló que la palabra “trabajo” le causaba pánico, pues lo recordaba “como sinónimo de estrés, sinónimo a no ver a mi familia, sinónimo de estar agotada, sinónimo de tener tiempo cero para espiritualidad. En mi mente todo el trabajo era así”.

