Cuánto costó la boda de Altair Jarabo

Altair Jarabo y su esposo eligieron un recinto histórico para celebrar su unión (Foto: Instagram/@altairjarabo)

Altair Jarabo y su nuevo esposo asistieron al concierto de Alejandro Fernández, el cuál se llevó a cabo en el hotel Four Seasons ubicado en la Ciudad de México, al concluir el evento musical, la pareja fue abordada por un grupo de reporteros y revelaron detalles sobre el costo de su boda.

La ceremonia religiosa tuvo lugar en el castillo Château de Vallery, ubicado al sur de París, Francia. Este recinto se encarga de organizar bodas y otros eventos “de ensueño”, pues su construcción data del año 1548 como un encargo de Jacques d’Albon de Saint-André, el marqués de Fronsac. El arquitecto a cargo de la obra se llamó Pierre Lescot, famoso por diseñar el Museo del Louvre.

El sitio fue diseñado por el mismo arquitecto del museo del Louvre (Foto: Sitio Casamiento Catillo/Château de Vallery)

“¿Estuvo carito?” le preguntó un reportero al empresario Frédéric García respecto a la renta de dicho castillo histórico, al respecto, el ex cónsul respondió que el costo no había sido mayor al concierto del Potrillo, hijo de Vicente Fernández. “Mucho menos que el evento de hoy”, respondió entre risas sin precisar una cifra exacta.

De acuerdo con un portal que organiza bodas en el castillo Château de Vallery, los costos de sus paquetes en promoción rondan entre los 11,400 y los 13,320 euros, lo que equivaldría a precios de 270,000 a casi 315,500 pesos mexicanos. La renta de este recinto se maneja por salas y los novios gozan de privilegios exclusivos semanas antes de la boda.

Tan sólo por rentar el sitio, el matrimonio conformado por Altair y Frédéric habría pagado una cifra similar además del servicio de banquete, las invitaciones para sus seres queridos, la música, los costes de iluminación entre otros elementos de una boda.

Así fue parte del evento (Foto: Instagram/@quiencom)

“Se ofrece a los novios acceso gratuito al castillo durante una noche, unas semanas antes del día de la boda. Escogerán una habitación entre las 28 habitaciones del castillo. El parque, las salas y los salones se iluminarán y pondrán música para su visita. La oportunidad para que los novios descubran las miles de delicias que Château de Vallery tiene ahora para ellos.”, se puede leer en el portal Casamiento Castillo.

Durante su encuentro con la prensa, Altair Jarabo reveló que rentar el lujoso castillo histórico no fue tan difícil, pues como cualquier prestigioso recinto, debe realizarse una reservación con cierta anticipación: “Pues como todos los lugares de bodas, se tiene que apartar con tiempo. No hay así de ‘les voy con toda mi banda’, pues no”, respondió divertida.

Así luce una de las salas del castillo (Foto: Sitio Casamiento Catillo/Château de Vallery)

Antes de entrar al evento musical de Alejandro Fernández, la misma actriz habló sobre la diferencia de edad que tiene con su esposo.

Cuando Altair Jarabo reveló que estaba en una relación con el francés Frederic García, algunas opiniones destacaron que había una gran diferencia de edad, pues mientras la actriz de telenovelas tiene 35 años, el empresario tiene 53. Al principio tardaron casi tres meses en compartir públicamente que había iniciado una relación.

Recientemente la famosa actriz habló sobre este tema frente a un grupo de reporteros y dejó muy en claro que las opiniones negativas no son su prioridad; además, se dijo agradecida por estar casada con el empresario.

Aquí unieron sus vidas frente al altar (Foto: Sitio Casamiento Catillo/Château de Vallery)

“Afortunadamente tengo un carácter que no escucha ni hace caso de los malos comentarios. No sería yo si me la pasara preguntándole sus opiniones a la gente y además, ¿Qué pueden decir? Estoy feliz, ilusionada, muy orgullosa como pueden ver y nada ni nadie va a cambiar eso”, mencionó sonriente.

Respecto a la diferencia de edad, destacó que no es un detalle al que le tome mucha importancia, pues sólo puede verle ventajas a su nuevo esposo, ya que tienen un matrimonio respetuoso y además se dijo enamorada de su apariencia.

Altair negó tener prisa en querer ser madre (Foto: Instagram/@fglecercle)

“Me parece maravilloso, es alguien con mucha experiencia que hace que yo pase un tiempo espectacular, que me trata como una dama. No puedo pedir más y aparte está guapísimo”

Altair también aprovechó para hablar sobre el futuro de su relación, aunque ella y su esposo estarían gustosos de tener hijos, la actriz de telenovelas negó que esté entre sus planes cercanos:

“La verdad quiero un tiempo, unos años sola con él. Está sobre la mesa (embarazarse), pero siempre contesto con sinceridad y en este momento de mi vida no siento el llamado de la naturaleza; claro que si lo siento habrá que contestar.”.

