“Si no quieres sumar, no restes”: Roberto Carlo de “La más draga” arremetió contra Yuri

El conductor arremetió contra la jarocha (Foto: Ig @robertocarlomx)

Uno de los momentos más controversiales que sucedió durante la cuarta temporada del show “La más draga”, fue cuando la producción invitó como jueza a Yuri, quien en repetidas ocasiones ha realizado comentarios homofóbicos hacia la comunidad LGBTTTIQA+.

Fue en ese entonces cuando los internautas, seguidores del programa y activistas se pronunciaron en contra de la aparición de la jarocha. Así, en esta ocasión, el conductor de este reality, Roberto Carlo, decidió mostrar su postura respecto a la famosa.

“Yo respeto mucho a Yuri como mujer, como artista y sobre todo como ser humano, y durante mucho tiempo le di el beneficio de la duda porque creía que sus comentarios hacia la comunidad gay los hacía desde la ignorancia y que quizá era por un tema generacional o religioso”, comenzó a decir en una entrevista para TVyNotas.

A pesar de ello, mencionó que después de escuchar varios comentarios por parte de la intérprete de La maldita primavera, se dio cuenta de que no estaba bien.

Roberto Carlo le envió un mensaje a Yuri (Foto: Captura de pantalla/La más draga)

“Desafortunadamente, es reincidente después de presentarse en La más draga y conocer más sobre la comunidad. Considero que los comentarios serofóbicos (que discriminan a personas con VIH) que hizo fueron el colmo”, añadió.

Roberto Carlo ahondó en que, con este tipo de declaraciones, Yuri afectó a un grupo muy vulnerable que debe vivir día a día con miles de estigmas.

“Yo siempre voy a respetar la diferencia de opiniones, incluso con las que no estoy de acuerdo, pero pienso que como la gran artista que es, tiene una voz que impacta sobre muchos, sobre todo, en la gente de su generación, que es a la que más necesitamos educar... ¡tenemos que poner un alto!”, remarcó.

Cuando se le preguntó si deseaba enviarle un mensaje a la conductora de ¿Quién es la máscara?, el participante de LMD4 destacó le externó una contundente advertencia:

“Ya basta, la conversación tiene que cambiar y tenemos que ser responsables: Si no quieres sumar, no restes, espero que ya reacciones, abras los ojos y entiendas el poder de tus palabras”, añadió.

En este sentido, Roberto Carlo mencionó que su intención no era atacar a Yuri o meterla en mayor polémica, sino mandar un mensaje de reflexión.

criticaron a la cantante por aparecer en el show (Foto: Captura de pantalla/La más draga)

“No quiero iniciar una controversia que pueda generarle más odio a Yuri, lo que me interesa es que entienda que como artistas tenemos que cuidar lo que decimos. La comunidad ya se encargó de repetirle que no está bien, es su público quien le pide cambiar”, ahondó.

Cabe recordar que recientemente Yuri volvió a dar de que hablar, luego de su participación en el canal de YouTube del Escorpión Dorado. La artista recordó su juventud y cómo se contagió de una enfermedad de transmisión sexual; así como otros aspectos de su vida. Sin embargo, una vez más la cantante emitió un comentario ofensivo y “mostró su homofobia”, según lo han señalado en redes sociales.

Después de mencionar que ha tenido muchos novios y parejas sexuales durante su vida, el youtuber le preguntó que si durante todo “el catálogo de novios” nunca le había salido uno “que fuera del otro lado” o “gay” a lo que respondió que sí. El momento incómodo no terminó ahí, ya que el Escorpión Dorado le preguntó si esa situación le había lastimado el ego a lo que Yuri contestó que le había preocupado más que no la hubieran infectado de VIH/SIDA; motivo por el que nuevamente Yuri fue acusada de ser homofóbica y serofóbica.

“El chico sale del otro lado y todo y dije ‘cómo va a ser así’”, dijo Yuri, a lo que el Escorpión Dorado interrumpió preguntando si alguno de sus novios le resultó ‘gay’ -de forma despectiva- y ella contestó “Sí, horrible, horrible”. El youtuber no se quedó con la duda y agregó una nueva pregunta: “No mam*s esta cabr*n, pero ¿te ardió o te ofendió?”, a lo que la cantante contestó “No, no me ardió, me preocupé ja,ja,ja. No deja tú eso, me fui a hacer un análisis ja,ja,ja”, mencionó.

SEGUIR LEYENDO