Nieto de Cantinflas sufrió asalto a mano armada durante grabación

El joven actor contó su anécdota sufrida en la Ciudad de México (Foto: Instagram/@soymariomoreno)

El joven actor Mario Moreno del Moral, nieto de Cantinflas, reveló que en días pasados vivió uno de los peores sustos de su vida cuando dos sujetos armados lo asaltaron en plena filmación de una película en la delegación Azcapotzalco de la Ciudad de México.

De acuerdo con su testimonio presentado para los micrófonos del programa matutino de espectáculos Sale el Sol, se encontraba a las afueras de la Ex Fábrica de Harina, realizando pruebas de cámara, cuando vio superada la ficción con la realidad, pues justamente estaban por iniciar el ensayo de una escena con armas de fuego.

“Afuera de la ex fábrica de harina estábamos haciendo pruebas de cámara ese día y llegaron dos tipos de cada lado, uno con una pistola y pues bueno, estábamos por ensayar una escena donde en la película de hecho el actor sale con una pistola a amenazarnos a nosotros, entonces ahí empezamos como a vivir tantito de ver que la realidad supera a la ficción”, dijo.

Sobre las pertenencias robadas, del Moral aseguró que los sujetos se llevaron la cámara personal del fotógrafo, con la que se estaba rodando el metraje, los celulares de varios de sus compañeros y las carteras con dinero, tarjetas e identificaciones adentro.

Además, mencionó que su compañera actriz, Ruth Ramos, lo tomó del brazo para escapar del lugar. “Nunca había corrido tan rápido en toda mi vida, y nos empezaron a gritar cosas, las demás se quedaron, y al momento que regresamos ya estaba la policía”, comentó.

Tuvo que escapar del lugar para no salir lastimado; al volver ya se encontraba la policía (Foto: Instagram/@soymariomoreno)

¿Quién es Mario Moreno del Moral?

Nació el 1 de enero de 1991 en la Ciudad de México. Con un enorme peso sobre las espaldas, debido a su parentesco con Mario Moreno Cantinflas, decidió acercarse al mundo del espectáculo a una corta edad.

No obstante, su carrera comenzó a formalizarse a principios del nuevo milenio, cuando tuvo apariciones pareció en series y telenovelas como Mujer, casos de la vida real (2000-2002) y Camaleones (2009-2010).

Los años pasaron y poco se supo de él y sus papeles. Fue hasta el año 2015 cuando los reflectores voltearon de nuevo debido a su participación en la exitosa serie de Netflix Club de Cuervos. Gracias a ello, las oportunidades comenzaron a aparecer.

En 2017, Telemundo lo seleccionó para la serie La querida del Centauro, y posteriormente, en 2018, destacó por su interpretación en la película #LadyRancho, dirigida por Rafael Montero. Su última aparición en la pantalla grande aconteció en 2020, cuando al lado de Ruth Ramos y Juan Manuel Huguenin coprotagonizó la cinta Fractal, opera prima de la directora Mariana González Fractal.

Mario Moreno del Moral aseguró que las comparaciones con su abuelo no han sido obstáculo en su carrera (Foto: Instagram/@soymariomoreno)

En una entrevista otorgada para el portal Distrito Comedia de Televisa reveló que su acercamiento con las cámaras y micrófonos fue muy sencillo, pues desde pequeño su madre lo llevó al cine y al teatro para convivir con el mundo que lo esperaba.

“De toda la vida me encantó esto. Desde muy chico mi mamá me llevaba al cine, al teatro, y yo veía algo ahí que me ilusionaba mucho. Empecé poco a poco. De chiquito hice novelas y teatro”, comentó.

Posteriormente indicó que las comparaciones con su abuelo Cantinflas no le han incomodado, ya que él busca realizar su propio camino al tocar varias puertas para ser muchas veces rechazado y sólo algunas cuantas recibido para realizar un casting.

Estoy buscando mu propio camino y lo que menos quiero hacer es colgarme del nombre de nadie

Finalmente, reveló que también le gustaría dedicarse a la dirección, por ello comenzó a trabajar en el guion y preproducción de su primera cinta Así pasa cuando sucede, que contará la historia de un joven que se enamora de su mejor amiga.

