Eugenia León reveló cómo Raúl Velasco la trató mal en Televisa

Eugenia León mencionó que no fue bien recibida por Raúl Velasco (Foto: Instagram/@eugenialeon_oficial/@lideresmexicanos)

Eugenia León se sinceró sobre algunos temas de cómo fue su inicio en el medio artístico. La cantante mexicana mencionó que no fue bien recibida por Raúl Velasco cuando era presentador del programa Siempre En Domingo, en entrevista para el matutino Sale El Sol.

También reveló que para poder pertenecer a los grupos selectos de Televisa se necesitaba tener grandes influencias o ser parte de los catálogos musicales de las disqueras más grandes del país, por lo que no fue bien vista su presencia en la televisora de San Ángel, ya que no contaba con eso.

“Todo dependía de él. Había un ambiente que estaba muy cerrado, justamente creado para los artistas de la empresa, estos artistas de la empresa que también eran los artistas de las grandes disqueras, las grandes figuras”, expresó la cantante sobre su invitación a Siempre En Domingo.

No es la primera vez que acusan al presentador de haber tenido comportamientos “groseros” con sus artistas invitados Foto: Twitter / @GabrielRafaelMM

La ganadora al premio Grammy Latino a la Excelencia Musical (2016) mencionó que todo ocurrió cuando Raúl Velasco le hizo un homenaje a Armando Manzanero y debido a que ella había estado teniendo un éxito moderado y comercial con su música recibió la invitación por parte de Televisa.

“A él le hacen un homenaje en Siempre En Domingo y aunque yo era medio hippie todavía me abrían las puertas en Televisa, pero no me trató bien Raúl Velasco”, mencionó para Sale El Sol.

La intérprete de La Chica De Ipanema, Burbujas De Amor o Contigo En La Distancia confesó que el haber optado por ser una cantante independiente fue uno de los motivos por los que jamás logró pertenecer a los grandes grupos de artistas que había en Televisa en los 90, ya que había un monopolio entre la televisora y las disqueras y ese era un requisito para poder estar ahí:

“Yo no niego, muchos de ellos fueron grandes artistas, personas que uno va a seguir queriendo siempre. Yo por eso opté por la música independiente ; yo no digo que eso esté mal, solo describo un poco lo que pasaba en mi tiempo, en el tiempo en el que estaba formando una personalidad”, expresó.

Eugenia León no es la primera en expresarse así del presentador. Raúl Velasco fue catalogado por varios de sus ex colaboradores como un hombre “déspota” y “poderoso” que marcaba al “dedazo” quién sí y quién no entraba en los hogares mexicanos a través de la televisión. Velasco fue ganándose fama de ser un hombre “poco carismático”, “pesado”, pero con una influencia bárbara en los medios de comunicación.

Raúl Velasco llamó "corrientota" a Thalía

En días anteriores se hizo viral en redes sociales uno de las razones por las que el público considera que las personas que se han quejado de él tienen razón; un momento incómodo cuando una de las cantantes pop más importantes de México y Latinoamérica, Thalía, se tuvo que aguantar que Raúl Velasco la llamara “corrientota”.

“Te quiero hacer una observación muy favorable, desde el día en que debutaste en el programa hasta ahora, has tenido una evolución mucho muy grata. Este atuendo que tienes ahora corresponde al de una chica joven, alegre... te quitaron lo corrientota que te habían puesto el primer día”, dijo el conductor.

Thalía hizo un gesto de sorpresa y se alcanzó a escuchar a través del micrófono de Velasco que ella le dio las gracias, pues lo tomó como un comentario positivo, aunque la palabra no fue la ideal.

