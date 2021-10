El día que Andres García se desvistió frente a Raúl Velasco

A través de su canal de YouTube, Andrés García ha contado anécdotas con diversas personalidades del espectáculo (Fotos: Facebook/Hola Juventud Fans // Instagram @andresgarciatvoficial)

Andrés García es recordado por ser uno de los grandes galanes del cine y de la televisión mexicana, sus papeles en películas como Pedro Navaja, Cuchillo, Las Tres Magníficas y Tintorera hicieron que se consolidara como un referente de belleza varonil de esa época.

A sus 80 años el actor ha dedicado su vida a descansar y disfrutar los frutos que le dejó su gran trayectoria actoral, sin embargo durante los últimos meses decidió compartir algunas anécdotas e historias dentro de la industria del entretenimiento a través de su canal homónimo en YouTube.

Durante la entrega número 17, Andrés García compartió uno de los momentos que pocas personas se podrían imaginar, pues narró la vez que se desvistió en frente del legendario conductor de Televisa, Raúl Velasco.

Raúl Velasco fue uno de los conductores más queridos por los televidentes mexicanos (Foto: Twitter / @embolicat)

En aquel programa García recordó que en una plática que tuvo con el presentador de Siempre En Domingo, el actor le comentó que jamás había realizado una escena debido a que no se le había presentado la oportunidad en ninguna de los proyectos en los que, hasta ese momento, participó.

Posteriormente, el actor le dijo a Velasco que si él lo requería, lo podía hacer durante la emisión de su programa. Previo a salir al aire, decidió bajarse los pantalones y “espantó” al presentador, por lo que determinaron que lo mejor era no hacerlo frente a las cámaras.

“No estaban permitidos mucho de eso, pero ya se habían hecho desnudos de mujeres y hombres, entonces le dije: ‘no me ha salido ninguna película donde tenga que encuerarme, pero si me llega, lo hago. Ahora si quieres que lo haga en tu programa (y me bajé los pantalones y lo calzones y casi le da un infarto a Raúl). ‘Espérate, no, no, no, corten’, dijo Raúl, porque en aquella época no se hacían muchos desnudos”, contó García.

Andrés García se catapultó con su papel de Pedro Navaja (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, al inicio de la emisión García catalogó a Velasco fue uno de los mejores conductores de su época.

“Raúl Velasco fue uno de los grandes conductores que tuvo la televisión mexicana en Televisa, que era la única que existía en aquella época y fue un extraordinario conductor con el cual tuvimos algunas anécdotas”, señaló el actor.

A lo largo de su historia dentro de la televisión y la industria del entretenimiento, García se hizo de grande amistades con grandes estrellas como José José, Vicente Fernández, Luis Miguel, Roberto Palazuelos y muchos otros más. Sin embargo, uno de sus más grandes amigos fue Arturo El Negro Durazo, jefe del Departamento de Policía y Tránsito del entonces Distrito Federal.

En otra de sus emisiones relató cómo fue su relación con quien catalogó como “el mejor policía que ha tenido México”.

García y Palazuelos mantienen una relación muy cercana (Foto: Captura de YouTube/Ventaneando)

Según dijo el actor, Arturo Durazo fue como su hermano, por lo que siempre estuvieron juntos, hasta que la cárcel los separó.

Finalmente, Andrés respondió a la pregunta “¿El Negro Durazo era un delincuente?” que le hizo un seguidores, a lo que él lo negó rotundamente y repitió que había sido el mejor policía de México.

“De ninguna manera. El Negro Durazo es el mejor policía que ha tenido México y la prueba está en que cuando ya lo meten injustamente a la cárcel, ya dije por qué, por una excusa pendej*, nada más para vengarse de él, ahí se echó a perder la seguridad del país”, sentenció

