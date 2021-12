Cristian Castro y su difícil confesión: “Prometí que iba a ser mejor que mi padre”

El cantante mencionó que fue "algo egoísta" con sus hijos por preferir su carrera (Foto: Instagram/@cristiancastropop)

El actor y cantante Cristian Sainz Castro, conocido por su nombre artístico Cristian Castro,fue entrevistado a su llegada a Monterrey donde tendrá una presentación navideña, luego de que el cantante confesó en días anteriores cuáles serían las condiciones para que uno de sus hijos pudiera entrar al mundo artístico.

Después de esto, los medios de comunicación le han cuestionado sobre su papel como padre y la poca cercanía que tiene con sus hijos. El cantante se sinceró sobre este tema e incluso mencionó que en su juventud se prometió ser mejor que su papá, pero su realidad fue otra.

En un encuentro con varios medios de comunicación, que retomó el programa de Pati Chapoy Ventaneando, el llamado “Gallito Feliz” reconoció que no ha sido un buen papá con los hijos que procreó con Valeria Liberman, de quien se divorció en 2009 después de diversos escándalos mediáticos que no favorecieron al cantante y que después de ello siguieron persiguiendo siendo uno de los principales motivos por los que no ve a los menores de edad de manera constante.

Cristian Castro se casó con Valeria Liberman, pero se divorció en el 2009 (Foto: Instagram/@cristiancastroi)

“No fui buen papá, la verdad, que yo pensé que iba a ser porque justo cuando fui creciendo yo me prometí a mí mismo que iba a ser mejor padre, quizá, que mi mismo padre verdad, entonces ¿qué creen?, pues no lo logré. La verdad es que no he podido ser suficientemente buen papá”, mencionó el cantante.

Sobre los motivos que tendrían al hijo de Verónica Castro en esta situación, el intérprete de éxitos como Azul, Por Amarte Así o Es Mejor Así mencionó que el trabajo dentro del medio artístico ha sido el principal motivo para que la relación y su desempeño como padre se vea afectado ya que absorbe la mayor parte de su tiempo:

“Ojalá y yo ya me pueda dedicar más tiempo a ellos, pero es verdad que esto es muy absorbente el tratar de encontrar canciones, encontrar trabajo y hacer un buen show e ir recorriendo países”, agregó el también actor.

Castro mencionó que el trabajo dentro del medio artístico ha sido el principal motivo para que la relación y su desempeño como padre se vea afectado (Foto: Instagram/@cristiancastropop)

Cristian Castro se sinceró de una manera especial pues reconoció que darle prioridad a todo este tipo de actividades fue muy “egoísta” de su parte pues ha permitido que su profesión y ganas de crecer dentro del medio del espectáculo le a “robado tiempo” con sus hijos y su vida personal con ellos.

“La verdad es que he sido quizá algo egoísta en ese sentido pero sí debería ser quizá un poquito más considerado y claro ser un mucho mejor padre pero de verdad que no lo traigo dentro -la intención de serlo-”, expresó el polémico cantante que de manera constante tiñe su cabello de colores.

Sobre qué novedades tiene sobre sus hijos Mikhail Zaratustra Castro Liberman y Simone Candy Castro Liberman el cantante mencionó que que está muy orgulloso de los dos y que espera que su hijo siga creciendo mientras que de la chica no espera que lo haga ser suegro pronto:

El cantante mencionó que que está muy orgulloso de sus dos hijos (Foto: Instagram/@cristiancastropop)

“Por ahí andan. Él ya cumplió 14, mi chavito, mi Mikhail y la verdad estoy muy orgulloso. Ella tiene 16 y pues ojalá que no tenga novio ja,ja,ja y que pues ojalá me den chance de seguir de party unos años más”, agregó el actor de melodramas como El Derecho De Nacer, Las Secretas Intenciones o Herencia Maldita.

En días anteriores Castro habló sobre su tercera hija; entrevista con Hoy, Cristian Castro se sinceró sobre cómo ve a su hija Rafaela, y aunque ella todavía esté cursando la educación primaria, el cantante piensa que la niña tiene potencial para también dedicarse a la música.

SEGUIR LEYENDO: