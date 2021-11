Del saiote a BTS: cuando Cristian Castro se robó la atención en Twitter

El famoso se caracteriza también por su estilo desparpajado de conducirse (Foto: Instagram/@cristiancastropop)

Cristian Castro sorprendió este fin de semana al viralizarse su asistencia a uno de los más recientes conciertos ofrecidos por BTS en territorio estadounidense. Y es que impactó que el cantante mexicano tenga afición por la popular banda surcoreana, que dio un show de su gira Permission to Dance on Stage en el SoFi Stadium, de California.

El llamado gallito feliz compartió una imagen en el venue, donde aparece muy sonriente y sólo se limitó a escribir “BTS Army”, aunque con ello bastó para desatar la euforia de las Army, como se hace llamar el fandom de la agrupación.

Fanáticas viralizaron la asistencia de Castro a uno de los conciertos donde BTS estableció un record en su primera serie de presentaciones presenciales en dos años.

Pero esta “viralidad” no es la primera en la que se ve envuelto el hijo de Verónica Castro, pues ya internet se ha encargado de posicionarlo en las tendencias con algunas disparatadas ocurrencias.

Cristian Castro en concierto de BTS (Foto: Instagram/@cristiancastropop)

Si algo queda claro es que el cantante de Por amarte así no tiene “pelos en la lengua” y su comportamiento extravagante, así como sus polémicas declaraciones, han provocado que el artista haya sido objeto de burlas y memes en más de una ocasión.

Fue en 2010 cuando Castro probó que quizá no puso mucha atención en la escuela, pues algunos medios lo entrevistaron para conocer a sus héroes favoritos de la Independencia y la Revolución Mexicana. El cantante de Azul “se saltó” a Miguel Hidalgo o Emiliano Zapata para responder: “Octavio Paz y esa chica de la Cruz”, en referencia a Sor Juana Inés de la Cruz.

En enero de 2014, Cristian incendió las redes con una imagen donde se le ve semidesnudo y abrazando a una mujer. La foto acompañada con el texto “masajito con saiote” desató una ola de memes y bromas en internet. Después, el mexicano dio a conocer que el saiote no es otra cosa mas que una tanga de hilo dental usada para masajes: “Se me hizo muy simpático que me pusieran un ‘saiote’. Son desechables, ¿viste?”, dijo Cristian después ante medios argentinos, usando dicho acento al hablar.

Del 'saiote' de Cristian Castro surgieron memes, bromas y hasta especulaciones sobre su sexualidad (Foto: Archivo)

Poco después, en julio de 2015, la revista Basta publicó una serie de fotografías del cantante maquillado y usando prendas femeninas. Mientras muchos le pidieron al artista que “salga del clóset”, otros lo compararon con Caitlyn Jenner, el padrastro de Kim Kardashian, que había cambiado de género por aquellas fechas.

En las imágenes que la revista publicó bajo el título de “Las fotos prohibidas de Cristian Castro”, se puede ver al cantante usando unas calzas doradas, un top ajustado y maquillaje en los ojos.

No ha sido la primera vez que el artista coquetea con su expresión de género, pues poco antes aceptó hacer una aparición en el videoclip del grupo Genitallica, totalmente vestido como mujer.

A Cristian Castro no le ha parecido motivo de vergüenza juguetear con su expresión de género (Foto: Archivo)

Al ser cuestionado sobre su sexualidad, el músico dio una respuesta un tanto ambigua: “Creo que, más que habite un homosexual dentro de mí o que vivo en un cuerpo equivocado, soy una lesbiana. Soy una mujer y me gustan las mujeres”. “Quiero mucho a los gays. Siento mucha admiración por la sensibilidad que tiene la gente homosexual”, había manifestado.

En su presentación en la Feria de Tabasco 2018, Castro dio de qué hablar al despojarse de la camisa y presumirle al público su cuerpo, sin embargo, la constante fue una dura crítica a la silueta del cantante, quien apareció con varios kilos de más.

El cantante se despojó de su camisa sin importar las críticas a su figura (Foto: Archivo)

En diciembre de 2020, causó controversia luego de que compartiera una imagen donde se le ve tomando leche en un biberón mientras jugaba en la consola PlayStation que recién le había regalado su madre.

“Un poco más maduro cada día”, escribió sobre la imagen que causó revuelo y vino a confirmar lo que su ex pareja, la argentina Gabriela Bo, había destapado años antes: la afición de Cristian por tomar leche caliente en biberón antes de dormir. Según ella, el hábito de la estrella se debe a que en su casa siempre había cosas para niños porque convivía con sus sobrinos.

Pese a las críticas, Cristian Castro hizo mofa de su afición a beber leche en mamila (Foto: Instagram/@cristiancastronoi)

SEGUIR LEYENDO: