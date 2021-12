Manolo Caro reveló por qué se distanció de Verónica Castro

Manolo Caro se distanció de Verónica Castro (Fotos: Instagram/@manolocaro/@vrocastroficial_fans)

Manolo Caro volvió a hablar sobre Verónica Castro, ya que anteriormente existían diferentes rumores entre ambos porque daban varias declaraciones referentes a la salida de la actriz de la serie La casa de las flores y en esta ocasión, el director de cine mexicano reveló detalles.

El creador de la película La vida inmoral de la pareja ideal fue cuestionado sobre si volvería a trabajar con Verónica y respondió: “Yo sí porque sería muy feliz, aunque no sé si ella quiera. A Verónica la quiero mucho y yo todo bien, pero considero que ella no está tan bien conmigo, cada quien”.

“No nada más me llevaba muy bien con su hijo Michel, yo era muy cercano a Verónica pero no sé que pasó exactamente porque en verdad nunca me he peleado con ella, ni por mensaje, ni en WhatsApp, ni en persona aunque la prensa decía todo eso”, confesó Caro en una entrevista con Adela Micha para su canal de YouTube.

“Lo único que pasó fue que se salió de la serie y comenzó a dar declaraciones de que no sentía a gusto porque supuestamente yo le había mentido. Cada quien cuanta su propia versión y yo creo que siempre dije que nunca tuve problemas con ella”, explicó el mexicano.

El director de cine mexicano reveló que Verónica dio declaraciones falsas sobre él (Foto: Instagram/@manolocaro)

Manolo confesó que tenía algunos disgustos con el equipo de trabajo de Verónica Castro, pues ellos le provocaron inconformidad a la también cantante: “Sinceramente tenía problemas con la gente que estaba al rededor de ella porque la mal aconsejaban horrible y sabe que esas personas le dieron malos consejos porque le decían que renunciara a la serie, ya que supuestamente le quitábamos protagonismo y más cosas”.

También aseguró que surgieron algunos rumores de que Castro sintió celos por Cecilia Suárez porque según le quitaba protagonismo en el programa de televisión y Manolo añadió: “Ella es Verónica Castro, es lo más y no se puede comparar con absolutamente nadie. Está más allá y yo justo era lo que siempre y se lo repito por si lo ve, no hay una estrella más grande en este país que Verónica, en el mundo de la actuación y el entretenimiento como tal”.

El famoso confirmó que la trataban como “reina” en el set y que constantemente le decía a Verónica que se divirtiera con su trabajo, también dijo que si en algún momento se encuentra a la artista la saludaría y la abrazaría con mucho gusto.

Recordemos que hace tres años se estrenó dicha serie en Netflix, una producción de comedia mexicana, la cual tenía como protagonista a la reconocida actriz y marcó su regreso a la pantalla chica luego de casi una década de mantenerse alejada.

Verónica regresó a la pantalla chica después de diez años (Foto: Instagram/@Twitter)

Tras el éxito de la primera temporada el público y los medios de comunicación esperaban con ansias una segunda entrega de esta divertida historia; sin embargo, la producción confirmó que Verónica Castro no regresaría a interpretar su personaje “Virginia de la Mora”.

Por su parte, Adela Micha recordó cuando entrevistó a Verónica en el estreno de la serie y dio a conocer que la famosa se veía muy entusiasmada, por lo que Manolo agregó: “Ella se la pasó increíble, yo creo que le trajo muchas alegrías porque las nuevas generaciones estaban muy emocionados de conocerla, también la gente que creció con ella, fue como un reencuentro. Era un papel completamente distinto a lo que el público estaba acostumbrado a ver”.

SEGUIR LEYENDO: