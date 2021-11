Kalimba reveló cómo enfrentó su propia muerte: “Me resucitaron”

El cantante estuvo a punto de fallecer en los años noventa (Foto: Instagram/@kalimbaofficial)

Kalimba participó este fin de semana en el Desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México, donde alternó ante la mirada de miles de personas con María León, Yahir, Laura León, entre otros artistas.

En el marco de esta festividad, el famoso cantante sorprendió al revelar que cuando era adolescente estuvo muy cerca de la muerte. Y es que el integrante de OV7 sorprendió al aparecer en la pantalla de Televisa, donde confesó ante sus cámaras que hace varios años tuvo que ser resucitado.

El cantante de Tocando fondo confesó por primera vez la experiencia que vivió a los dieciséis años cuando perdió la vida por unos instantes en el mar, durante una temporada vacacional con su familia. Kalimba aseguró que murió durante un minuto, pero lograron salvarlo.

“Nunca lo había contado porque simplemente no me pasaba por la mente y porque nunca me lo habían preguntado tan directo, pero yo me ahogué a los 16 años en Puerto Escondido y me resucitaron dándome respiración de boca a boca, entonces realmente yo estuve como muerto un minuto”, reveló.

El también actor de musicales como Jesucristo Superestrella y José, el soñador, continuó comentando cómo se dio el accidente en que el que tuvieron que recurrir a la respiración artificial para salvarle la vida.

“Estaba surfeando, mi hermana estaba nadando y me tocó ir por M’Balia que no es tan buena nadadora”, añadió.

Hace unas semanas el joven fue acusado por su ex pareja y madre de su segundo hijo de no pagarle la manutención de Mikha, el niño de tres años.

Kalimba nuevamente fue acusado de ser un padre desobligado, pero en esta ocasión fue por la misma ex pareja del cantante, la madre de su hijo menor, a la cual supuestamente no le da lo que corresponde a su manutención.

Athenas Escudero, la madre de Mikha, fue entrevistada por los micrófonos de Hoy en la calle, ahí destapó algunos aspectos acerca de su relación con el integrante de OV7, la cual confirmó que está muy mal, inclusive él la bloqueó de redes sociales.

Según reveló Escudero son ciertos los rumores que circulaban en torno al cantante y a su hijo pues, aunque intentó cuidar lo que decía, ya que con ella iba el niño, dijo que Kalimba no ha visto a Mikha desde hace tiempo.

“La verdad no quisiera dar una opinión, y menos frente a Mikha, cuidamos mucho lo que podemos decir del tema; es difícil, ya le afecta y más que ya lleva mucho tiempo sin verlo”, dijo Athenas.

También destapó que no existe ningún tipo de comunicación entre ella y Kalimba, pero está intentando llegar a un acuerdo con su ex pareja en beneficio de su hijo, pues quiere llegar a una solución pronto. De no ser así estaría dispuesta a proceder legalmente en contra de Marichal, aunque espera que no se vuelva más difícil la situación.

No es la primera vez que acusan a Kalimba de ser un padre desobligado, pues hace un par de meses circuló el rumor que señalaba que el cantante no había visto a su hijo desde el inicio de la pandemia, pero en su momento él respondió negando toda la información.

Según explicó, la polémica inició porque él ha estado fuera de México, lo que llevó a sus seguidores a especular que ya no veía al pequeño Mikha, aunado a ello, están sus compromisos con su trabajo y la nueva forma en la que trabaja, por la cual no quiere poner en riesgo a su hijo.

“Uno, porque había más gente en mi casa, que ahora es mi casa oficina, tampoco quería que el niño estuviera tanto tiempo ahí; y dos, porque en realidad no estuve en México, pero lo he visto, he estado con él gozando, lo pueden ver en mis redes y si no mira, mi hijo y yo tenemos una relación que es padre e hijo y nadie más que nosotros tenemos que amarnos y estar bien”, expresó.

