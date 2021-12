Ale Capetillo terminó en el hospital tras presentar fuertes molestias en los huesos

Ale Capetillo tuvo que se atendida en un hospital después de haber sufrido fuertes síntomas de algo que todavía no le es diagnosticado (Foto: Instagram/@alecapetilloga)

Alejandra Capetillo nuevamente preocupó a sus fans este jueves, pues compartió que tuvo que ser atendida en un hospital después de haber presentado fuertes síntomas difíciles de explicar.

Esta mañana la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo mostró en redes sociales imágenes de que había sido ingresada en un nosocomio y, aunque actualmente ya está de nueva cuenta en su hogar, llamó la atención de sus seguidores, pues confesó que tuvo síntomas extraños que la llevaron a tener que visitar de emergencia a un médico.

Según relató Ale, la noche de este miércoles asistió a un evento, en el cual todo estaba transcurriendo de forma normal, hasta que comenzó a sentirse mal, pero asumió a que probablemente se trataba de algo común, como el no haber comido.

Y es que el primer síntoma que se presentó Capetillo lo describe como un “frío en los huesos”, dijo. Esto la incomodó al punto en que buscó la forma de solucionarlo en ese momento. “De los pies hasta la espalda empecé a sentir frío, congelado, hasta me empezó a doler y dije: ‘No, algo me está pasando’”, narró.

Alejandra alertó a sus fans por compartir esta historia y, después de varias horas, explicar que ya se encontraba en su casa (Foto: Instagram/@alecapetilloga)

Pese a que no sentía la necesidad de comer, le pidió a una amiga que la acompañara a comer, pues seguramente con eso se sentiría mejor. “Pero durante la cena me di cuenta de que no era hambre, que eran escalofríos”, recordó entre risas la joven.

Alejandra y su amiga se encontraban adentro de un restaurante, lo que habría evitado que sintiera frío, pero no fue así. Su malestar incrementó y el dolor cada vez se hacía más fuerte, hasta el punto en que era un martirio moverse.

Fue entonces que decidió regresar a su casa ya que su siguiente deducción fue que se trataba de un profundo cansancio, pero al llegar y ponerse su pijama, se dio cuenta de que tenía fiebre. El termómetro habría marcado que la modelo tenía 39°C de temperatura.

Ale habría llamado a sus papás cuando se dio cuenta de que, si no hacía algo en ese momento, podría ocurrir una tragedia (Foto: Instagram @bibygaitan)

Además de que los síntomas continuaban convirtiéndose cada vez más fuerte, su fiebre empeoró su estado, pues comenzó a acercarse a los 40°. Para este momento, la hija de Eduardo Capetillo decidió llamarle a sus padres, quienes le ordenaron ir inmediatamente a un hospital.

La influencer no quería tener que llegar tan lejos, pues confesó que siente pavor por los nosocomios y por los médicos, además de que era alrededor de la 01:00 en la madrugada y, principalmente, le daba desconfianza el estar tan lejos de casa.

En el hospital le realizaron una prueba COVID para confirmar que sus síntomas no se debían a que se había contagiado y, hasta el momento es negativa. Por tanto, Alejandra sólo estaría sufriendo de un resfriado.

La modelo confesó que uno de sus mayores miedos era tener que ir al doctor sola, con su familia tan lejos (Fotos: @bibygaytan/Instagram)

Capetillo confesó que lo que más le preocupó fue la fiebre, pues hace muchos años no alcanzaba esas temperaturas.

Por el momento, Ale aseguró que permanecerá en casa hasta que esté completamente confirmado que es negativa a COVID-19 y cuando se sienta mejor, pues continúa con los síntomas comunes de una gripa, como congestión nasal.

El enero pasado, la influencer reveló que tuvo covid al llegar a España y también sufrió de dolor en los músculos y en la garganta. Antes de esto, hace un año Alejandra también tuvo que ser hospitalizada al presentar fuertes síntomas por la noche.

Pese a que fue atendida por médicos, nunca se llegó a un diagnóstico, pero en esa ocasión sí se descartó que estuviera contagiada por el SARS-CoV-2.

