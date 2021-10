“Matan” en redes a Ale Capetillo; así reapareció la joven para desmentir la noticia

Toda esta controversia inició después de que Capetillo mostrara un mensaje que le llegó en privado (Foto: IG @alecapetilloga)

Ale Capetillo, hija de Biby Gaytán, fue víctima de un nuevo rumor, ya que se comenzó a difundir la noticia falsa de que había muerto.

Sin embargo, la joven que actualmente reside en Madrid, España, salió en defensa propia para detener toda la polémica y confirmar que se encontraba bien. “Me querían matar, pero sigo viva”, destacó desde sus historias de Instagram.

Ante esta situación, uno de sus seguidores le preguntó qué es sentía “estar muerta en México y viva en España”, a lo que la influencer respondió: “Es un sentimiento difícil de explicar, pero bien todo bien”.

Toda esta controversia inició después de que Capetillo mostrara un mensaje que le llegó en privado en donde le compartían la aparente noticia y apuntó: “Okay me están llegando mensajes de esto”.

Asimismo, apenas hace unos días, Ale compartió desde su canal de Youtube que se mudaría de su actual residencia.

“Noticias de última hora, me mudo. Y aún así, ya saben como soy, no es un hecho hasta el momento en el que esté acostada en la cama del nuevo departamento y diga, esta es mi casa”, dijo.

La hija de Eduardo Capetillo señaló que el lugar era un estudio y contaba con lo básico: cuarto, sala, comedor, una tele, cocina y baño. Además, recalcó que para encontrar un departamento en este país se debían tener en cuenta varios factores.

“Depende mucho de que trabajas, donde trabajes, como te guste vivir, pero desde mi punto de vista yo prefiero más donde esté situado en cuestión zona”, contó.

Ale Capetillo mencionó que la necesidad de moverse de residencia también estuvo influida porque en su actual estancia se sentía “de paso” y requería un lugar que pudiera ser más como “un hogar”.

“Un día dije ya, quiero buscar un lugar que sea más una casa y hacer el esfuerzo porque obviamente sé que me va a costar más la renta y todo, pero hacer el esfuerzo si de verdad me quiero sentir en una casa. Entonces me puse a buscar y lo encontré”, puntualizó.

También, como algo extra se mostró feliz porque su nuevo estudio está localizado muy cerca del anterior.

“¡Lo encontré! Y estoy a una cuadra, o sea, a una cuadra, o sea, cruzó la calle y llegó, así que no fue nada difícil encontrarlo, no les voy a mentir”, añadió.

se mostró feliz porque su nuevo estudio está localizado muy cerca del anterior. (Captura YouTube Canal Pau y Ale Capetillo)

Alejandra Capetillo, una de los cinco hijos que procrearon los actores Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, ha hablado en varias ocasiones sobre cuál es el verdadero motivo por el que tomó la decisión de independizarse y mudarse a Madrid, España, a principios de año.

La influencer de 22 años de edad, es fruto de uno de los matrimonios más queridos y consolidados del medio del espectáculo, pues junto a Eduardo Jr., Ana Paula, Daniel y Manuel, integran la familia Capetillo Gaytán. A pesar de ser considerada una familia muy unida, a inicios del año la joven sorprendió a sus padres, hermanos y seguidores con la noticia de que se mudaría al viejo continente.

Ha mencionado que que se mudó a España debido a una interesante oferta de trabajo de una empresa, la cual aceptó y comenzó a trabajar a inicios del 2021. Sin embargo, contó que fue una decisión muy complicada que le generó mucho miedo ante lo que podía suceder, pues no sólo dejó la universidad, sino que cambió de país.

“Tenía muchísimo miedo y cuando yo le decía a mi mamá que tenía miedo, ella me decía: ‘qué bueno que tienes miedo, porque eso significa que eres consciente de todo lo que va a conllevar esta decisión”, comentó.

