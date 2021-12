Paquita la del barrio desmintió rumores de su fallecimiento: “Entre más me deseen la muerte, más años voy a vivir”

Paquita condenó a quienes han viralizado la noticia de su presunta muerte (Foto: Especial)

Luego de que hace unos días Paquita la del barrio anunciara a los medios de comunicación que estuvo internada en terapia intensiva por problemas en sus pulmones, la atención y preocupación en la salud de la famosa cantante se hizo patente en las redes sociales.

Entre los mensajes de apoyo y consternación por el estado de la intérprete de Rata de dos patas, comenzaron a circular los rumores sobre su presunto fallecimiento, mismo que la propia cantante de boleros y regional mexicano se encargó de desmentir en sus redes sociales.

La intérprete de 74 años reapareció en su perfil oficial con una grabación en la que se le ve dar un importante mensaje: “Pues ni me he muerto y sigo aquí vivita y coleando, entre más me deseen la muerte más años voy a vivir yo creo, porque Dios así es, me quiere mucho”, aclaró la veterana artista.

Paquita la del barrio pidió que se dejara de difundir información falsa Foto: Captura de pantalla

La emblemática estrella, voz de clásicos mexicanos como Cheque en blanco y Romeo y su nieta, casi como una exigencia pidió a quienes se encargan de difundir este tipo de fake news, respeto por ella y por los sentimientos de las personas que pudieron llegar a creer las versiones que circulan sobre su muerte.

“No anden haciendo esas cosas, no jueguen con los sentimientos de las personas, es muy horrible eso, pónganse las pilas”, expresó. Tras desear felices fiestas decembrinas a sus seguidores, Paquita pidió no hacer caso a rumores infundados ni a noticias sensacionalistas, pues mientras la información no provenga de sus redes sociales oficiales o de su propia voz, lo que se diga de ella son puros chismes.

“Lo que no se diga en mis redes no le hagan caso porque son puros chismes, así que le doy las gracias a la persona que hizo eso. Muchas gracias joven, o no sé quién sería. Lo importante es que aquí estoy y Dios me tiene aquí vivita y coleando”, finalizó la artista.

Paquita volvió a dar un concierto luego del gran confinamiento de la pandemia (Foto: @paquitaoficialb/instagram)

Francisca Viveros Barradas, su nombre real, se sumó a la lista de famosos que este 2021 han presentado fuertes problemas de salud. Durante su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) este 6 de diciembre, la intérprete de Taco placero compartió con los medios de comunicación que su estado de salud no es el mejor y que recientemente tuvo que ser hospitalizada por una falla en sus pulmones.

En silla de ruedas y con lentes obscuros, Paquita la del Barrio arribó a la Ciudad de México en un vuelo desde Tijuana en donde se presentó después de dos años sin haber trabajado. La cantante de género ranchero confesó que sus pulmones dejaron de oxigenar y que éste fue el motivo por lo que tuvo que ser hospitalizada en terapia intensiva durante 8 días en el extranjero.

“Se me terminó el oxígeno de mis pulmones, acuérdense que estuve 8 días en terapia intensiva”, comentó Paquita la del Barrio a reporteros del programa matutino Venga La Alegría.

Los fans de Paquita se consternaron con la noticia que la cantante se encargó de desmentir Foto: Archivo

La intérprete de 74 años compartió también que tenía aproximadamente dos años sin trabajar y dar conciertos debido a la pandemia ocasionada por coronavirus y por su delicado estado de salud, no obstante, reconoció que gracias a los médicos ha salido adelante y puede retomar su carrera artística. A su llegada a la Ciudad de México, mencionó lo siguiente:

“Yo iba con mucho miedo porque estuve enferma, tenía casi dos años que no trabajaba. Bendito sea Dios hay doctores buenos y ya me sacaron adelante”. Paquita destacó entonces que no hizo público su estado de salud para evitar preocupaciones. “Yo solamente sé mis cuentos y por qué no les avisé que me enfermé, por lo mismo que no quería que nadie se preocupara”, destacó.

