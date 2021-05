La poco conocida relación familiar entre Pati Chapoy y Mara Patricia Castañeda

Pati Chapoy fue quien dio a conocer que a Mara la une una relación familiar (Foto: Archivo)

Son consideradas como dos de las periodistas de espectáculos más notables del país, e incluso los malintencionados las podrían poner como rivales naturales debido a su afición por la comunicación y la competencia entre sus televisoras, pero entre Pati Chapoy y Mara Patricia Castañeda existe además de admiración profesional, un insospechado lazo consanguíneo.

La directora de espectáculos de TV Azteca acudió a la casa de la directora de Televisa Espectáculos para grabar su programa En casa de Mara, y en el espacio Chapoy habló del futuro de su programa Ventaneando, los planes dentro de la televisora, el regaño del cual fue objeto Daniel Bisogno cuando fue cesado de aparecer al aire, y la simpatía que ha generado Pedro Sola con algún sector del público, entre otros temas.

Pero algo que llamó la atención en el programa es que al final las dos comunicadoras se despidieron llamándose, además de colegas, primas, pero no ahondaron mucho más. Y es que no todo el público conoce que las famosas son familiares directas. No es la primera vez que Chapoy acude al espacio de Mara, siendo que en 2019 tuvieron un primer encuentro.

Las comunicadoras se profesaron mutua admiración (Foto: Archivo)

Luego de aquella ocasión en la que Pati habló entre otros temas, de la entonces reciente salida de Atala Sarmiento del programa de espectáculos más emblemático de la televisora del Ajusco, contó en el foro de Ventaneando lo bien que se lo pasó con Mara, y ahondó un poco en su relación familiar.

La periodista de 70 años dijo entonces que haber participado en la dinámica periodística con otra amante de la farándula fue una experiencia grata y enriquecedora, pues la considera una gran persona y muy profesional. Entonces la titular del programa mostró algunos clips previos a la entrevista, en ellos apareció la hermana de Mara Patricia y su pareja, de quien dijo, que es un hombre encantador.

“Fue una entrevista encantadora. Es muy buena entrevistadora Mara. Tenemos una relación de muchos años. Pocos saben que somos primas, nuestras mamás eran primas, y bueno, continúa la familia Castañeda y la familia Chapoy Acevedo cercana” les explicó Pati a sus compañeros, quienes se mostraron sorprendidos por la revelación.

Mara Patricia lleva al rededor de 4 años con su pareja, es recordado su matrimonio con Vicente Fernández Junior (IG: marapatriciacastaneda)

Entonces Chapoy contó en el programa que la casa de Mara Patricia es muy acogedora, y algo que le llamó la atención es la devoción de su prima, pues lo primero que se ve al ingresar a la propiedad es una imagen de la Virgen de Guadalupe.

Sobre un gesto muy particular que vio en la casa de Mara, Chapoy contó que cuenta con un enorme pizarrón-mural que va de la estancia de la casa hasta las habitaciones principales, en dicho tablero se encuentran las dedicatorias que múltiples famosos le han escrito a la periodista a lo largo de todo el tiempo que lleva recibiendo artistas en su casa.

Con esta anécdota, queda claro porqué se notó la cordialidad y el cariño entre ambas comunicadoras en la entrevista en que Chapoy también comentó quién es la persona que sería su sucesora cuando ella decida retirarse y “pasar la estafeta”. Aunque Mara le hizo en cuestionamiento teniendo en mente a una colaboradora femenina para ocupar su sillón, la presentadora de 70 años sorprendió con su respuesta.

Chapoy dijo que Ventaneando no tendrá cambio de conductores próximamente (Foto: Archivo)

“No me quiero perder la noticia de mi muerte. Entonces, hago la broma de que a lo mejor me va a tocar en el foro, entonces que estén preparados los que están a mi lado, que rapidito empiecen con toda la información”, empezó a contar la también directora de espectáculos de TV Azteca sobre su retiro de la televisión, el cual ha pasado por su mente en alguna ocasión.

“He pensado más en Pedro Sola que en alguna mujer, te soy sincera, porque Pedro Sola tiene la característica que es el hombre que más aman en este país y en muchos otros países... A Pedro le permiten absolutamente todo, es responsable, es trabajador y no es periodista”, reveló.

